Oriflame Kozmetik'e 4.4 milyon lira ceza

ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’ne, rekabeti sınırlayıcı anlaşma uyumlu eylemleri gerekçesiyle 4 milyon 405 bin lira idari para cezası verdi.

Oriflame hakkında rekabet ihlale gerekçesiyle başlatılan soruşturma, şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul tarafından yapılan açıklamada şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatlarının tespitine yönelik davranışlarının Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı için 5 milyon 873 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Daha sonra Oriflame ile uzlaşmaya varılmasıyla birlikte idari para cezasında yüzde 25 indirim yapılarak takdiren 4 milyon 405 bin liraya düşürüldüğü kaydedildi.