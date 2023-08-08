Rekabet Kurumu, Nuh’un Ankara ve İs-Ra Gıda için kararını açıkladı

Rekabet Kurumu, Nuh’un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında yürüttüğü soruşturmada para cezasına gerek olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Rekabet Kurulunun 07.07.2022 tarihli, 22-32/518-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a, toplanan delillere, yazılı savunmalara sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Nuh’un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilmediğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."