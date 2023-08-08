Rekabet Kurumu'ndan Arçelik'e 365 milyon TL ceza

Arçelik, Rekabet Kurumu'nun Arçelik Pazarlama hakkında yaklaşık iki yıl önce başlattığı soruşturma sonucunda, 365.4 milyon TL idari para cezası verdiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, para cezasının, yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.03 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, karar ve cezaya ilişkin mevcut yasal haklarını kullanacağı da belirtildi.