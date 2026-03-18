Rekabet Kurumu'ndan KFC kararı

ABD merkezli Yum Brands'ın sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda'nın "standartları karşılayamadığı" için franchise anlaşmalarını iptal edilmişti. İş Gıda bu nedenle Türkiye'deki şubeleri 12 Şubat 2025'te kapatmıştı.

Rekabet Kurumu'nun 18 Mart 2026 tarihli açıklamasına göre 33 KFC dükkanının SFC Restoran İşletmeciliği A.Ş. tarafından devralınmasına izin verildi.

Açıklama şöyle:

"İş Gıda AŞ tarafından daha önce Kentucky Fried Chicken markası altında kiracı sıfatıyla işletilmiş olan 33 restoranda bulunan demirbaş ve ekipman ile makine alt yapı, üst yapı, sabit demirbaş, teçhizat, hareketli demirbaş ve eklentileri ve bazı dijital varlıkların SFC Restoran İşletmeciliği AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi."

HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla 300'ü aşkın restorandan oluşan bir portföye sahip olan SFC Restoran İşletmeciliği A.Ş., KFC'nin Türkiye'de yeniden yapılanma sürecine güçlü bir katkı sağlayacak.