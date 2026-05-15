Rekabet Kurumu’ndan Magnum'a soruşturma: Dondurma satışında yeni dönem

Rekabet Kurumu, dondurma sektöründe rekabet ortamını güçlendirecek yeni bir adım attı. Magnum ve Algida markalarıyla tanınan şirkete yönelik yürütülen inceleme kapsamında dikkat çeken bir tedbir kararı alındı.

Alınan karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında yalnızca bir adet dondurma dolabı bulunması halinde, Algida’ya ait dolabın yüzde 30’luk kısmı rakip markaların ürünlerine ayrılacak.

Rakip markalara yüzde 50’ye kadar yer açılabilecek

Rekabet Kurumu’nun kararına göre rakip markalara ayrılan bölümde hiçbir Algida ürününe yer verilemeyecek. Hatta rakip ürünlerin henüz temin edilmemesi durumunda bile ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak.

CNBC-e'de yer alan habere göre, satış noktasının talebi halinde rakip markalara ayrılan alanın dolap hacminin yüzde 50’sine kadar çıkarılabileceği belirtildi.

Dolaplarda özel etiket dönemi

Rakip markalar için ayrılan bölümün tek bir blok halinde düzenleneceği ve bu alanda “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresinin yer alacağı açıklandı.

Kararın özellikle küçük marketler, büfeler ve satış noktalarında dondurma markaları arasındaki rekabeti artırması bekleniyor.

Açıklamada, düzenleme sayesinde satış noktalarının tek bir markaya bağımlılığının azalacağı ve tüketicilerin daha fazla ürün seçeneğine ulaşabileceği ifade edildi.

Rekabet Kurumu ayrıca yeni üreticilerin pazara girişinin kolaylaşacağını, artan ürün çeşitliliğinin satış noktalarının verimliliğini ve kârlılığını artıracağını değerlendirdi.