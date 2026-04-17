Rekabet Kurumu'ndan MediaMarkt’a 330 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurumu, teknoloji perakendecisi MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum, küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine hükmetti. Bu kapsamda şirkete 330 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kurumun resmi duyurusuna göre, soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği iddia edilen dolaylı bilgi paylaşımına odaklandı.

Şirketin uygulamaları, “topla-dağıt karteli” niteliğinde uyumlu eylem olarak değerlendirildi ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlali olarak tespit edildi

Fakir ve diğer şirketlerde uzlaşma süreci tamamlandı

Soruşturma, Mart 2025’te Fakir öncülüğündeki yeniden satış fiyatı belirleme ve dolaylı bilgi değişimi iddialarıyla başlamıştı.

Rekabet Kurulu, bu tür uygulamaların piyasada fiyat ve strateji koordinasyonuna yol açarak rekabeti bozduğunu değerlendirdi.

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar da daha önce uzlaşma yoluyla ceza almıştı. Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar’a ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı. Fakir firması da uzlaşma ile 26 milyon TL ceza ödemişti. MediaMarkt ise uzlaşma yoluna gitmeyerek tam cezaya çarptırılmış oldu.