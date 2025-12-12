Rekabet Kurumu’ndan Paribu'nun CoinMENA'yı satın almasına onay

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı satın almasına Rekabet Kurumu’nun onay verdiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan Rekabet Kurumu kararında, “CNMENA Holding LTD’nin çoğunluk paylarının Paribu Limited tarafından devralınması yoluyla, CNMENA Holding LTD üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi” denildi.

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın alacağını aralık ayının başında duyurmuştu.

Paribu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Paribunun CoinMENA hamlesi, Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech anlaşması niteliği taşıyor. Ayrıca işlem, Türkiyenin dijital varlık sektöründeki ilk uluslararası satın alması olarak öne çıkıyor.

2020'de Talal Tabbaa ve Dina Saman tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle Bahreynde lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubaide konumlanan CoinMENA FZE ise Dubainin dijital varlık otoritesi VARA tarafından verilen dijital varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Rekabet onayı alan anlaşma, Paribuya CoinMENAnın aktif lisansları üzerinden dijital varlık benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA pazarına doğrudan erişme fırsatı veriyor.”