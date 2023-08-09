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Rekabet Kurumu'ndan Samsung, LG ve SVS’ye idari para cezası

Rekabet Kurumu, Samsung Electronics, LG Electronics ve SVS'ye toplamda 263 milyon TL idari para cezası verdi.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurumunca Samsung Electronics, LG Electronics ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları’na ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada söz konusu şirketlere toplamda 263 milyon lira idari para cezası verildi.

Samsung'a yıllık safi gelirleri üzerinden takdiren 227,16 milyon TL idari para cezası kesilirken, LG'nin cezası 33,87 milyon TL oldu. SVS için de 1,98 milyon TL'lik para cezasına karar verildi.

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