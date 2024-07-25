Rekabet’ten bazı devralmalara onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, halihazırda Hempel Fonden tarafından tek kontrol edilen Hempel A/S'nin ortak kontrolünün SeaCoat Investments S.a.r.l. aracılığıyla CVC Capital Partners plc ve iştiraklerinin bazıları tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi AŞ'nin hisselerinin tamamının Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Atrion Corporation'ın tek kontrolünün Alpha Medical Merger Sub, Inc. aracılığıyla Nordson Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

BaxEnergy GmbH'nin tek kontrolünün Yokogawa Electric Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

URUS Group LP'nin ortak kontrolünün, Pon Holdings B.V. ve CVC Capital Partners plc tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Croma Pharma GmbH üzerindeki ortak kontrolün NonNomen GmbH ve OLIN Holding GmbH ile ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG aracılığıyla dolaylı olarak Custos Privatstiftung tarafından devralınması işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Dragon LNG Group Limited'in Shell Plc ve Ancala (Scot) LP'nin ortak kontrolünden Shell Plc ve VTTI B.V.nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Priority Software Solutions Ltd.nin hisselerinin çoğunluğunun ve tek kontrolünün Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Blackstone Inc. tarafından Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

VMware, Inc.in tek kontrolünün Broadcom Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.