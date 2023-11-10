Rekabet’ten H3C Technologies’in devrine onay

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre Kurul, H3C Technologies Co., Ltd'nin tek kontrolünün, Unisplendour International Technology Limited tarafından hisse alımı suretiyle devralınmasını uygun buldu.

Kurul, Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ'ye ait nişasta üretim tesisinin, binalar, tesisler makineler ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlarla Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi işleminin ise kapsamda olmadığını kararlaştırdı.