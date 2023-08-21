Rekabet'ten iki firmaya soruşturma

ANKARA (EKONOMİ)-Rekabet Kurulu, hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Namet Gıda ve Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş hakkında yürüttüğü ön araştırmayı tamamlayarak, bu şirketlere yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek üzere 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun 4’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında soruşturma açıldı.

Kurul aynı gerekçelerle Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.