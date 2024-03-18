META’ya günlük 4,8 milyon TL “yükümlülüklere uymama” cezası

Mehmet KAYA / ANKARA

Rekabet Kurumu, Facebook, Instagram, Threads gibi sosyal medya ağlarının sahibi Meta hakkında yürüttüğü soruşturmada, şirketin uyması gereken yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle ilave ceza kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada Rekabet Kurulu’nun tanınan yükümlülükleri yerine getirme tarihi olan 9 Aralık 2023 itibariyle META’nın Kuruma sunduğu önerilerin yeterli bulunmadığı kararı alındığı açıklandı. Bu doğrultuda, Kurul’un META’ya 12 Aralık 2023 gününden başlamak üzere, günlük 4 milyon 796 bin TL ceza kararı aldığı kaydedildi.

Kurum bir diğer açıklamasında ise META’ya yine reklam piyasasında rekabeti bozacağı gerekçesiyle Instagram ve Threads arasında veri paylaşımını durdurma tedbiri getirdi.

Ceza işlemeye devam ediyor!

META’ya kesilen günlük ceza, gerekçeli kararda öngörülen 12 Aralık 2023 günü itibariyle işlemeye başladığı kaydedildi. Ceza, META’ya Rekabet Kurulu’nun şart koştuğu yükümlülükleri yerine getirinceye kadar işlemeye devam edeceği öğrenildi. Diğer yandan META’nın karara ilişkin hukuki herhangi bir girişimine yönelik açıklama bulunmuyor. Rekabet Kurulu’nun kararlarına karşı idari yargıya başvuru hakkı bulunuyor.

Rekabet Kurumu: Yükümlülük yerine getirilmedi

Rekabet Kurulu, 2021’de başlattığı soruşturma çerçevesinde, META’ya sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı yönünde karar vererek 346.7 milyon TL ceza vermiş ve şirkete bazı yükümlülükleri yerine getirmesi şartı koşmuştu. Kurum açıklamasında, Kurul’un bu kararı da hatırlatıldı.

Şirketten yerine getirilmesi istenen bu şartları yerine getirmediği, sundukları önerilerin de yeterli bulunmadığı kararının alındığı duyuruldu. Buna bağlı olarak da günlük idari para cezası verildiği ve şartların, yükümlülüklerin yerine getirilinceye kadar cezanın işleyeceği belirtildi.

Kurul’un şartları

Rekabet Kurumu’nun, Kurul’un kararına ilişkin açıklamasında, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istediği, kullanıcıların doğrudan onaylamaya yönlendirilmemesi, reddetme imkanı tanınması ve reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerinin bilgi olarak verilmesi, onaylamayan kullanıcıların da aynı kolaylıkları kullanabilmesi şartı konuldu.

Açıklamada, META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildiriminin sayılan şartları yerine getirerek şeffaflaşmasının istendiği belirtildi.

Diğer kararla geçici tedbir uygulandı

Rekabet Kurulu ayrıca META Platforms Inc. (META)’ya Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlattığı diğer soruşturmada geçici tedbir kararı aldı. Bu karara göre Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilerek veri paylaşımına yönelik tedbir kararı alındı.

Kararın gerekçesine yönelik olarak META’nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği değerlendirilerek, bu durumun, META’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu, META’nın bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu ve gücünü artırdığı tespitlerine yer verildi.