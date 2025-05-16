Remzi Bayram: “Yönetimi ilk projesi, Asa’nın bıraktığı enkazı kaldırmak olacaktır”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik’te yaşanan görev değişiminin yankıları sürüyor. Eski başkan Hidamet Asa’nın görev dönemine ilişkin yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Marmarabirlik’e bağlı S. S. 189 S. Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram, “Marmarabirlik tarafından Genel Kurul kitapçığında, Birliğin 2023/2024 iş yılını yaklaşık 4,2 milyar zararla kapattığı açıkça ifade edilmiştir” derken “Genel Kurul’da eski Başkan Hidamet Asa’nın da imzası olan önerge ile zararın yedek akçe ve fonlarla kapatılması Genel Kurul’a teklif edilmiştir. Kooperatif delegeleri de bu yönde oy kullanmışlardır. Asa’nın kendi önergesinden haberinin olmaması şaşırtıcıdır. Öte yandan yine Marmarabirlik’in dağıttığı Genel Kurul kitapçığında 2023/2024 iş yılında 2 milyar 823 milyonluk zeytin aldığı ve iş yılında 3 milyar 135 milyonluk banka kredisi kullandığı ifade edilmektedir. 2017/2018 iş yılında bir TL bile kredi kullanmadan 51 bin ton zeytin alan Marmarabirlik’in kampanya tutarından daha fazla borçlanması nasıl bir başarıdır?” ifadelerini kullandı.

“2 kilo zeytin satıp 1 kilo zeytini yerine koymak mı başarıdır?”

Marmarabirlik seçimlerinin 2026 yılında olduğunu hatırlatan Bayram, “2017 yılında 100 milyonluk zeytini kredi çekmeden alabilen Marmarabirlik, bugün 2 milyar 800 milyonluk zeytini 3 milyarlık kredi ile alıyor. Asa’nın kendi ifadesiyle sattığını yerine koymadan, yani 2 kilo zeytin satıp 1 kilo zeytini yerine koymak mı başarıdır? Yaptığı basın toplantısından anlaşılacağı üzere kendi başarısızlığını örtmek için ‘birileri bir yere çökecek’ yalanını söylemektedir. Böylesi mesnetsiz bir iftiraya Marmarabirlik’in ne yeni seçilen başkanının, ne Yönetim Kurulu’nun, ne de hiç bir çalışanının müsade etmeyeceğine eminim. Marmarabirlik gibi 71 yıllık geçmişe sahip bir kuruma bugüne kadar kimse çökememiştir. Böyle bir şeye bundan sonra da zinhar izin verilemez! Benim kanaatimce Marmarabirlik Yönetimi’nin ilk projesi, kendisinin bıraktığı enkazı kaldırmak olacaktır” dedi.