Renault EV bataryalarını geri dönüştürecek

Fransız otomotiv üreticisi Renault, kullanılmış elektrikli araç (EV) bataryalarını geri dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu kapsamda EV bataryalarından lityum ve diğer metalleri geri dönüştürmek için potansiyel ortaklarla görüşüyor.

Stratejik hammaddelerin yeniden kullanımı için olasılıkları değerlendirdiklerini açıklayan şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Renault’nun endüstriyel ölçekte bataryaları geri dönüştüren ilk Avrupalı otomobil üreticisi olmayı amaçlıyor.

Renault’nun çevre birimi “The Future is Neutral” (TFIN) CEO’su Jean-Phillippe Bahuaud, “Şu anda Avrupa’da kimse kullanılmış bataryaları geri dönüştürerek yeni batarya üretiminde kullanılacak nikel, kobalt ve lityum üretimi yapamıyor” diye konuştu.

Paris’te gerçekleşecek ChangeNOW konferansı öncesinde bir röportaj veren Bahuaud, geri dönüşüm konusunda ortaklık yapabilecekleri uzman şirketlerle görüşmelerin “ileri safhada” olduğunu söyledi.

Ciddi bir tasarruf getirisi sağlayacak

EV bataryalarında kullanılan metallerin büyük bir çoğunluğu Avrupa dışında çıkartılıyor ve işleniyor ve bu durum Avrupa’da sektörün metallerde ağır bir Çin bağımlılığı olmasına yol açıyor.

Batarya maliyetlerinin yüzde 70’ini oluşturan bu metallerin geri dönüştürülmesinin otomotiv üreticileri için çok ciddi bir tasarruf getirisi de olacak. Bir EV’nin üretim maliyetinin yüzde 40’ını da batarya oluşturuyor.

Madencilik şirketi Eramet de Fransa’nın kuzeyindeki Dunkirk limanında gelecek yıl faaliyetlerine başlayacak bir batarya geri dönüşüm tesisi inşa etmeyi planlıyor. Atık şirketi Suez ile birlikte gerçekleştirilecek yatırım için henüz nihai bir karar verilmedi.