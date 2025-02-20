Renault faaliyet karını ve gelirlerini artırdı

Fransız otomobil üreticisi Renault, düşük maliyetler ve bir dizi yeni lansmanın marjları artırmasıyla perşembe günü 2024 yılı işletme karında yüzde 3,6'lık bir artış bildirerek beklentileri aştı.

Sektörde geçen yıl hedeflerini koruyan birkaç şirketten biri olan Renault, 4,2 milyar euroluk şirket tarafından derlenen konsensüs tahminine kıyasla 4,3 milyar euro işletme karı bildirdi.

Popüler kompakt elektrikli R5 ve bir dizi yeni hibritin de aralarında bulunduğu lansmanların etkisiyle geliri yüzde 7,4 artarak 56,2 milyar euroya yükseldi. Analistler 54,5 milyar euro gelir bekliyorlardı.

Ancak, Japon otomobil üreticisi Nissan'daki hisselerin elden çıkarılması ve firmadaki yatırımında kısmi bir değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesinin ardından, grup payı bazında net karı bir önceki yıl 2,2 milyar eurodan 752 milyon euroya düştü.

2023 yılı için hisse başına 1,85 euro temettü dağıtan şirket, 2024 için 2,2 euro temettü verecek.