Renault Group’un geliri arttı

2024'ün üçüncü çeyreğinde Group geliri 10.701 milyon Euro olarak gerçekleşti ve 2023'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,8'lik bir artış gösterdi. Sabit döviz kurlarında Group geliri yüzde 5,0 artış kaydetti.

Renault Group Finans Direktörü Thierry Piéton “3.çeyrek gelirimiz, bu yılki benzeri görülmemiş ürün atağımızdan faydalanmaya başladı. Bu çeyrekte faturalarımızın yüzde 18'ini temsil eden 10 yeni lansman gerçekleştirdik. Araçların ilgili pazarlarda kademeli olarak sunulmasıyla bu eğilim önümüzdeki çeyreklerde de devam edecek ve 2025 için planlanan 7 yeni lansmanla birlikte daha da hızlanacak. Hem elektrikli hem de içten yanmalı & hibrit araçlardan oluşan bu cazip ve rekabetçi ürün yelpazesi, EV geçişinin hızına uyum sağlama esnekliğimizi ortaya koyarken, maliyet azaltımı ile birlikte grubun performansı için de önemli bir destek olmaya devam ediyor. Bu zorlu ortamda, çevikliğimizi artırmak ve bir sonraki dönemi inşa etmek için kararlı ekiplerimizle derinlemesine dönüşümümüzü hızlandırıyoruz.” dedi.

Üçüncü çeyrek geliri

Otomotiv gelirleri, 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0.5 düşüşle 9,347 milyon Euroya ulaştı. Bu, büyük ölçüde Arjantin pesosu, Brezilya reali ve daha az ölçüde Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak -3,1 puanlık negatif döviz kuru etkisini (-289 milyon Euro) içermektedir. Sabit döviz kurlarında yüzde 2,6'lık bir artış yaşandı. Bu gelişme temel olarak aşağıdakilerle açıklandı:

- Beklendiği gibi +0,2 puanlık istikrarlı bir fiyat etkisi, fiyat istikrarı aşamasına girildiğini yansıtıyor. Renault Group, maliyet düşürmenin bir kısmını çoğunlukla içerik yoluyla müşterilerine geri verirken, fiyatlandırma eylemleriyle olumsuz kur etkisini dengelemeyi hedefliyor. Bu sayede Group araçlarının rekabet gücü daha da desteklenirken, marjlar da korunuyor.

- Renault Group'un Renault (Scenic E-Tech electric, Symbioz, Rafale) ve Dacia (Duster) markalarındaki yeni modellerinin pazara girişinin öncelikli avantajlarıyla açıklanan +3,8 puanlık olumlu ürün dağılımı etkisi görüldü. Yılın önceki çeyreklerine kıyasla gerçekleşen bu kademeli iyileşme, Group’un dinamik lansmanlarıyla paralel olarak devam edecek.

- Brezilya'da Kardian'ın yükselişi ve çeyrek dönem boyunca Fransa ve Almanya'daki trafiğe kaydolan araç sayısındaki azalma etkisinden kaynaklı -1,2 puanlık hafif negatif coğrafi dağılım yaşandı.

- 2023 yılının 3. çeyreği ile karşılaştırıldığında, çeyrekte bağımsız bayi ağının daha az stok eritmesiyle kısmen telafi edilen yüzde 5,6'lık trafiğe kaydolan araç sayısındaki düşüşü ile birlikte -3,1 puanlık negatif hacim etkisi gerçekleşti. (2023 yılı 3. çeyrekte 93 bin adet ve 2024 yılı 3. çeyrekte 72 bin adet) Bu stok eritme, hala önemli olmakla birlikte, üçüncü çeyrek için normal sezon seviyesine geri döndü.

- Renault Group'un ortaklarına yönelik yeni araçların lansmanından önceki geçiş yılını yansıtan -2,1 puanlık negatif ortak satış etkisi yaşandı.

- Özellikle Renault Group Perakende (RRG) faaliyeti yanı sıra parça ve aksesuarların sağlam performansıyla ilişkili olan +5,0 puanlık olumlu bir "Diğer" etkisi görüldü.

Gelire katkıda bulunanlar

Mobilite hizmetleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde 11 milyon Euro olan Group gelirine, 2024 yılının 3. çeyreğinde 14 milyon Euro tutarında katkıda bulundu.

Mobilize finansal hizmetler, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 1.340 milyon Euro gelir elde etti ve 2023'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 21,6'lık bir artış gösterdi. Bu artış, daha yüksek faiz oranları ve ortalama aktiflerin (56,5 milyar Euro) yüzde 8,5 oranında artmasıyla gerçekleşti.

30 Eylül 2024 itibarıyla toplam envanter (bağımsız ağlar dahil) 528.000 aracı temsil ediyor: (bir önceki yıla göre 14.000 birim düşüş)

-231.000 araçlık Group envanteri

-297.000 araçlık bağımsız ağ envanteri

Eylül ayı sonunda toplam envanter seviyesi, normal mevsimsel gelişimle ve Group’un yeni ürün lansmanlarının artışıyla uyumlu olarak gerçekleşti. Ayrıca toplam envanter, Eylül ayı sonunda yaklaşık 2 aylık ileri satışlarla sağlam bir sipariş defteri tarafından da desteklenmektedir.

2024 mali yılı mali beklentileri

Renault Group 2024 mali yılı beklentilerini doğruluyor:

- Yüzde 7,5 veya daha fazla Group faaliyet kar marjı

- 2.5 milyar Euro veya üzeri serbest nakit akışı

Öne çıkan ticari sonuçlar

- 2024'ün ilk dokuz ayında Group'un satışları 1.637.225 araç satışı ile 2023'ün aynı dönemine kıyasla sabit kaldı (-yüzde 0,4). Avrupa'da1 Group 1.175.762 araç sattı (+yüzde 3,1) ve pazardan daha hızlı bir büyüme gösterdi (+1,8yüzde ). Group’un tüm markaları büyümeye katkıda bulundu (Renault markası +yüzde 3,5, Dacia +yüzde 2,2 ve Alpine +yüzde 17,5 ) ve pazarın büyüme oranının üzerinde performans gösterdi.

- Group’un 2024 yılı 3. çeyreğinde dünya çapındaki satışları toplamı 482.468 adet oldu(-yüzde 5,6). Avrupa'da1, yüzde 6.1 oranında gerileyen pazarda Group 328.111 aracı (-yüzde 5,3) kaydettirdi ve yüzde 9,8 pazar payı ile 3. sırada yer aldı. Renault Group'un satışları İtalya'da (+yüzde 16,6), İspanya'da (+yüzde 11,9) ve Birleşik Krallık'ta (+yüzde 11,4) artarak pazarın büyüme oranının üzerinde performans gösterdi. Bu durum Fransa ve Almanya'daki faaliyetlerin düşük oranını kısmen telafi etti. Avrupa dışında ise Group’un kayıtlı araç sayısı 150.217 (-yüzde 5,8) oldu.

- Renault markası, 2024 yılının ilk dokuz ayında dünya genelinde 1 milyon 126 bin 560 adet araç satışı gerçekleştirerek büyümesini sürdürdü.

Başlıca şu pazarlarda büyüme gösterdi:

- Marka, Avrupa'da yüzde 3,5 artışla 740.314 adede ulaşan satışları ve yüzde 6,6'lık pazar payı ile 3. sırada yer aldı. Renault markasının satışları İtalya'da (+yüzde 16,2), İspanya'da (+yüzde 10,6), Birleşik Krallık'ta (+yüzde 24,3) ve Fransa'da (+yüzde 1,1) belirgin şekilde artış gösterdi. Renault bu pazarlarda lider konumunu doğruladı. Avrupa'da satışları yüzde 5,6 artan Renault Clio, tüm kanallarda 3 sıra yükselerek en çok satılan 2. model oldu. Marka, kamyonetler hariç Avrupa hafif ticari araç pazarında satışlarını yüzde 9,9 artırarak liderlik pozisyonunu sağlamlaştırdı.

- Avrupa dışında, Uluslararası Oyun Planı 2027 sayesinde Renault markasının satışları, Renault Kardian'ın başarılı lansmanından yararlanarak, Brezilya'da yüzde 6,0 oranında artış gösterdi. Yeni Renault Duster'ın Türkiye'de piyasaya sürülmesiyle ülkedeki satışlar yüzde 3,9 oranında arttı.