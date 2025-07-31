Renault Group’un yeni CEO’su François Provost oldu

Daha önce Satın Alma, Ortaklıklar ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan olarak görev yapan François Provost, Group bünyesinde 23 yıllık deneyimiyle tecrübeli bir yönetici olarak öne çıkıyor. François Provost’un operasyonel ve stratejik görevlerde edindiği uluslararası deneyim, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara dair bilgi birikimi ve stratejik vizyonu, Renault Group’un gelişimini hızlandırabilecek nitelikler arasında gösteriliyor. Önümüzdeki dönemde François Provost, Renault Group'un uluslararası alandaki büyümesini ve stratejik iş ortaklıklarının sürekliliğini destekleyerek, Group'un çevik yapısını daha da pekiştirecek adımlar atacak ve bunu Renault Group’un temel değerleriyle tam uyum içinde hayata geçirecek.

“François Provost’un kararlılığı ve sorumluluk duygusu ilerlememizde avantaj sağlayacak”

Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard şu ifadeleri kullandı:

“François Provost’un hem uygulama disiplinini hem de stratejik vizyonu ve yenilikçilik yetkinliğini gerektiren bu ortamda Group’u sağduyu ve kararlılıkla yöneteceğine inancım tam. Hızla değişen bu sektörde, onun kararlılığı ve sorumluluk duygusu, ekipleri yönlendirmede ve ilerlememizi sürdürmede önemli bir avantaj sağlayacak. Renault Group’ta duraklamaya yer yok. François Provost’un uzmanlığı ve şirket bilgisi sayesinde, mevcut stratejik planımızı tamamlayacak, bir sonraki planın koşullarını netleştirecek ve başarıyla hayata geçireceğiz. Kendisiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca geçici CEO olarak görev yapan Duncan Minto’ya da içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Tüm enerjimi ve tutkumu, Renault Group’un gelişimine adamaya kararlıyım”

Atama sonrası açıklama yapan François Provost ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu görevi üstlenmekten büyük bir gurur ve minnettarlık duyuyorum. Başkanımız Jean-Dominique Senard’a ve Yönetim Kuruluna bana duydukları güvenden ötürü içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu 23 yıl boyunca bana destek olan tüm ekip arkadaşlarıma da özel bir teşekkürüm var. Tüm enerjimi ve tutkumu, 100.000 çalışanımız, bayi ağımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte Group’umuzun gelişimine adamaya kararlıyım. Renault Group, Fransa sanayisinin 127 yıllık amiral gemilerinden biri olarak güçlü temellere sahip: kendini adamış ekipler, olağanüstü bir ürün yelpazesi, güçlü markalar ve yenilikçi bir organizasyon modeli. Sektörümüz için giderek daha fazla talepkâr hale gelen bu ortamda dönüşümümüzü hızlandırırken tüm bu unsurlar en önemli güvencelerimiz olacak. Bu yolculukta bağlılığım ve kararlılığımla grubumuzun geleceğini birlikte yazacağımıza emin olabilirsiniz.”

Renault Group, 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını 31 Temmuz Perşembe günü açıklayacak.