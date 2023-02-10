Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’ndan yeni üç boyutlu program

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, ortaklıklarını bir sonraki seviyeye taşımak için yeni girişimlerini duyurdu. Nissan Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, yeni yol haritasıyla tüm İttifak paydaşları için değer yaratmayı en üst düzeye çıkarmaya yönelik üç boyutlu bir program yürütülecek. Bunlar, "Avrupa, Latin Amerika ve Hindistan'da yüksek değer yaratan operasyonel projeler yürütülmesi, iş ortaklarının katılabileceği yeni girişimlerle gelişmiş stratejik çeviklik sağlanması ve yeniden dengelenen Renault Grubu-Nissan karşılıklı hissedarlığı ve güçlendirilmiş İttifak yönetimi planı" olarak sıralandı.

Renault Grubu ve Nissan, 2023 yılının ilk çeyreği sonuna kadar kesin anlaşmaya varmak üzere söz konusu işlemlere ilişkin bağlayıcı bir çerçevede anlaşma imzaladı.

Bağlayıcı çerçeve anlaşmasının detayları, Londra'da düzenlenen tüm ortakların katıldığı bir toplantı ile duyuruldu.

Açıklamaya göre, yeni İttifak anlaşması, 15 yıllık bir başlangıç dönemi için yürürlüğe girecek. Bu kesin anlaşmalarda öngörülen planlar, düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere sınırlı sayıda emsal koşula tabi olacak ve planın 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu geniş kapsamlı program, yeni ve çevik ruh yaratarak, üç İttifak üyesinin öncü teknolojilerinden yararlanacak, 24 yıllık ortaklığın yenilenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacak.

Böylece daha fazla büyüme fırsatı yaratılarak, her bir ittifak şirketinin hızla değişen pazarda yenilik yapması ve dönüşmesi için işletme verimliliklerini güvence altına almasının önü açılacak.

Yüksek değer yaratan operasyonel projeler

Ayrıca 2030’a yönelik İttifak yol haritasını belirledikten bir yıl sonra şirketler, Avrupa, Latin Amerika ve Hindistan’da ittifak üyelerine, pazar, araç ve teknoloji olmak üzere büyük ölçekli ve eyleme geçirilebilir fayda sağlamayı amaçlayan yeni kilit projeleri değerlendirdiklerini açıkladı. Her bir şirket, orta vadede bu değer yaratan projelerden faydalanırken, hem maliyet paylaşımı hem de maliyetten kaçınma yoluyla kısa vadeli faydalar da sağlayacak.

Avrupa

Açıklamaya göre, Renault Grubu, 2026 yılından itibaren ilk Yazılım Tanımlı Araç olarak hafif ticari araç pazarına yönelik FlexEVan’ı pazara sunacak ve bunu Avrupa’da Nissan ile paylaşacak. Nissan ve Renault Grubu, 2026 yılı sonrasındaki ürün gamı için yeni nesil C-segmenti elektrikli araçlar noktasında olası iş birlikleri de araştıracak. Nissan ve Renault Grubu, lider şarj süreleri için (ortak 800 volt mimarisinin potansiyel kullanımı da dahil olmak üzere) Avrupa modellerinde teknoloji paylaşmaya devam edecek.

Renault Grubu ve Mitsubishi Motors, CMF-B platformunu kullanarak yeni nesil ASX ve Colt ile 2 yeni araç geliştirmek için Renault Captur ve Clio’dan yararlanacak. Bu girişimler, 2026 yılından itibaren Renault Grubu’nun Fransa’daki ElectriCity tesisinde üretilecek olan, CMF-BEV platformuna dayalı gelecekteki Nissan kompakt elektrikli araç (B-segmenti) planları da dahil olmak üzere mevcut planların üzerine inşa edilecek.

Latin Amerika

Renault Grubu tarafından geliştirilen ve Arjantin’de Nissan ile paylaşılan yarım tonluk yeni bir tonluk bir pick-up Nissan Frontier/Renault Alaskan iş birliği devam edecek. Renault Grubu, pick-up modelleri hem Renault hem de Nissan için Cordoba’da (Arjantin) üretecek. Nissan, Meksika’da Renault Grubu için yeni bir model üretecek. Bu, 20 yılın ardından Meksika’da üretilen ilk Renault aracı olacak. Ayrıca Nissan ve Renault Grubu, her ikisi de CMF-AEV (Ortak Modül Ailesi) platformuna dayanan A segmenti elektrikli aracı ticarileştirecek.

Hindistan

Hindistan ve ihracat için hem Renault Grubu hem de Nissan tarafından paylaşılan yeni SUV modeller ve Renault Triber’den türetilen yeni Nissan modeli dahil olmak üzere birçok yeni araç projesinde iş birliği yapacak. Nissan ve Renault Grubu, ayrıca Latin Amerika’da olduğu gibi ortak A segmenti elektrikli araç planlaması düşünüyor.

Dağıtım, satış sonrası, şarj altyapısı ve batarya da iş birliği

İşbirliğinin kapsamı Avrupa’da, dağıtımdan kullanıma, geri dönüşüme ve kullanım ömrünün sonuna kadar olan yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde planlanıyor. Dağıtım, satış sonrası ve satış finansmanına bakıldığında, Renault Grubu, Nissan ve Mitsubishi Motors, bayi karlılığını desteklemek ve artırmak üzere maliyetlerini azaltmak için dağıtım ağı açısından da ortak fırsatlar üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda, önemli pazarlarda ortak satış noktası sayısını artırarak, ikinci el otomobil, satış sonrası ve satış finansmanı konularında ortak stratejiler geliştirerek, mobilize finansal hizmetlerinin Avrupa’daki gücünden yararlanacak.

Şarj altyapısını ortaklaşa kurmayı planlıyorlar

Elektrikli araç (EV) şarj altyapısı anlamında ise Renault Grubu ve Nissan, Avrupa’da hem Renault Grubu hem de Nissan bayilerinde şarj altyapısını (charging@dealer) ortaklaşa kurmayı planlıyor. Renault Grubu ve Nissan, kullanım ömrü sona eren batarya ve üretim artıkları için ortak batarya geri dönüşüm ortakları seçmeyi planlıyor.

Elektrikliye geçiş stratejilerinde yeniden değerlendirme

Açıklamaya göre, güçlendirilmiş iş birliğinin ikinci alanında, üç İttifak şirketi, her bir işletmeye artı değer sağlayabilecek ilgili üye şirket projelerine yatırım ve iş birliği yaparak elektrikliye geçiş ve düşük emisyonlu araç teknolojilerindeki mevcut stratejilerini yeniden değerlendirmeyi kabul etti.

Bu stratejik inisiyatifler, Nissan Ambition 2030 ve Renaulution dahil olmak üzere üye şirketlerin iş planlarını tamamlamak üzere tasarlandı. Her işletme, sürdürülebilir büyüme için kendi hedeflerine ve karbondan arınma hedeflerine ulaşmak için ortaklık ve yatırım fırsatlarından yararlanıyor.

Ele alınan iş birliği alanları şunları içeriyor: "Nissan’ın amacı, stratejik bir yatırımcı olarak Renault Grubu’nun Avrupa’daki elektrikli araç ve yazılım şirketi Ampere’e yüzde 15’e kadar yatırım yapmak. Nissan, Ampere için planlanan bu yatırım ile Avrupa’da Nissan için yeni iş fırsatlarını geliştirecek ve hızlandıracak. Mitsubishi Motors, Ampere’e yatırım yapmayı düşünecek.

Nissan ve Mitsubishi Motors, düşük emisyonlu içten yanmalı motor (ICE) ve hibrit güç-aktarma sistemleri için daha fazla ölçek ve Pazar kapsamı elde etmeyi öngören Renault Grubu’nun Horse projesinin müşterileri olacak. Bu girişimler, Tamamı Katı Hal Batarya (ASSB), Yazılım Tanımlı Araç (SDV) ve Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ve otonom sürüş gibi devam eden teknoloji işbirliklerini tamamlayacak."

Hissedarlık ve yönetim şartlarında dengeleme

Her İttifak üyesi, kendi iş planlarını yerine getirirken, yeni İttifakın hedefleriyle uyumlu ve karşılıklı hissedarlık yapısı ile yönetim şartlarını devreye sokmaya önem veriyor. İttifakın kurucu üyeleri Renault Grubu ve Nissan, etkinliği sağlamak ve değer yaratmayı en üst düzeye çıkarmak için karşılıklı hissedarlık ve yönetim şartlarını yeniden dengeleme konusunda anlaştı.

Bağlayıcı bir çerçevedeki anlaşma, yeni bir yönetim planının ilkelerini ve Renault Grubu ile Nissan arasındaki karşılıklı hissedarlıkların yeniden dengelenmesini tanımlıyor. İki şirket, 31 Mart 2023’e kadar yeni bir İttifak anlaşması imzalamayı ve İttifakı yöneten mevcut anlaşmaları değiştirmeyi planlıyor.

Geleceğe yönelik iş birliği için Renault Grubu ve Nissan arasındaki karşılıklı hisse dağılımı da yeniden dengelendi. Nissan ve Renault Grubu, kilitleme ve tutma yükümlülüğü ile birlikte yüzde 15'lik karşılıklı hisseye sahip olacak. Renault Grubu, Nissan hisselerinin yüzde 28,4'ünü bir Fransız Trust’a devredecek.

Nissan hisselerinin yüzde 28,4'ünün Trust'a devri sonrasında Nissan, Renault Grubu'ndaki hisse oranında oy haklarını kullanabilecek. Renault Grubu ve Nissan'ın oy hakları, kullanılabilir oy haklarının yüzde 15'i ile sınırlandırılacak ve her iki şirket de bu sınır dahilinde oy haklarını serbestçe kullanabilecek.

Yeni düzenlemelere bağlı olarak, Renault Grubu ile Fransız Devleti arasında 4 Şubat 2016'da imzalanan Renault Grubu'ndaki hissedarlığa ilişkin yönetim sözleşmesi feshedilecek. Bu, Fransız Devleti'nin Renault Grubu'ndaki tüm oy haklarını özgürce kullanmasını sağlayacak. Renault Grubu, Nissan'ın yönetim kurulunda iki temsilci aday gösterme hakkına sahip olacak ve Nissan, Renault Grubu Yönetim Kurulu'nda iki temsilci aday gösterme hakkına sahip olacak. İttifak İşletme Kurulu, Renault Grubu, Nissan ve Mitsubishi Motors için koordinasyon forumu olarak kalmaya devam edecek.