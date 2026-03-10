Renault rotayı Avrupa dışına çeviriyor

Renault, 2030 yılına kadar Renault markalı araçlarının yarısını Avrupa dışı pazarlarda satmayı ve satış hacmini beşte birden fazla artırmayı planladığını açıkladı. Şirket, beş yıllık yeni stratejisini küresel rekabette ayakta kalmak için duyurdu.

Renault, Avrupa için rekabetçi ürünleri büyük ölçüde kendi teknolojisiyle geliştirecek, Güney Amerika ve Güney Kore’de ise Çinli ortağı Geely ile satışlarını artıracak.

Şirket önümüzdeki beş yılda 36 yeni model sunmayı planlıyor, bunların 14’ü Avrupa dışı pazarlarda olacak. 2025’te 1,63 milyon olan satışları 2030’da %23 artışla 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Renault, 2030’a kadar 16 tam elektrikli model geliştirmeyi, toplam planlanan modellerin %44’ünü EV’lerden oluşturmayı öngörüyor. Ayrıca Geely ile kurduğu Horse Powertrain ortaklığıyla hibritler için daha küçük motorlar geliştirecek. 2028’de devreye girecek yeni EV platformu, benzinli yedek motorla menzili 1.400 km’ye kadar çıkaracak bir versiyon da içerecek.

CEO Francois Provost, "Uzun vadede burada olduğumuzu göstereceğiz ve Avrupa otomotiv endüstrisinin küresel ölçekte referans noktası olacağız" dedi.