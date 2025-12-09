Renco’nun kompozit modüler yapı sistemi Türkiye ve ABD’de hızla yükseliyor

Türkiye'de beş kata kadar yapı ruhsatı alabilen üçüncü sistem olan Renco teknolojisi, hayat büyüklüğünde, birbirine kenetlenen ve hafif "LEGO tuğlaları" olarak tanımlanabilecek mineral kompozit bloklardan oluşuyor.

Sistemin temel amacı, sismik risk taşıyan bölgeler için hızlı, güvenli ve emsalsiz derecede dayanıklı konut çözümleri sunmak.

Küresel başarı ve ABD üretim üssü

Renco'nun teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri pazarında da kendini kanıtladı. Miami merkezli RENCO USA, Yeşil Holding ve Florida'da faaliyet gösteren, eyaletin en büyük genel müteahhitlerinden biri olan Coastal Construction Group ortaklığıyla kuruldu.

Lüks konutlar, oteller, eğitim tesisleri ve karma kullanımlı projelerdeki uzmanlığıyla tanınan Coastal Construction, Renco sisteminin ABD pazarına entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasında kritik bir rol oynamaktadır.

RENCO USA, 12 yıl süren kapsamlı testlerin ardından Uluslararası Yapı Kodu (International Building Code - IBC) kapsamında onay aldı. Bu onay, sistemin ABD'de beton, çelik ve ahşabın yanındaki dördüncü onaylı yapısal sistem olduğu anlamına geliyor.

ABD'deki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla, RENCO USA Florida'nın Jupiter kentinde son teknolojiyle donatılmış bir üretim tesisi kurdu. Tam otomasyon ve robotik üretim hatlarına sahip bu tesis, başlangıç aşamasında yılda yaklaşık 5.000 ila 6.000 konut birimi için malzeme üretebilecek kapasiteye sahip. Şirket, bu yerel üretim gücüyle, özellikle kasırga riski taşıyan Florida, Teksas ve Arizona gibi eyaletlerde konut krizine hızlı ve dayanıklı çözümler sunmayı hedefliyor.

Palm Springs, Florida'da 96 dairelik bir apartman kompleksi, sistemin ABD pazarındaki hızını ve verimliliğini gösteren ilk büyük başarı örneği oldu.

Depreme karşı üstün koruma ve hız

Renco'nun yapı sistemi, özellikle Türkiye'deki afet sonrası barınma ihtiyaçlarına getirdiği hızlı çözüm ile dikkat çekiyor. Geleneksel inşaat yöntemlerine göre çok daha hızlı bir montaj sürecine sahip olan sistem, sahada ağır ekipman veya vinç gerektirmiyor. Bloklar, özel bir kimyasal bağlayıcı ajan ile birleştirilerek yapıyı monolitik (tek parça) hale getiriyor ve bu da ona olağanüstü bir yapısal bütünlük kazandırıyor.

Sistemin hızı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kanıtlanmıştır. Nurdağı'nda, TOKİ iş birliğiyle inşa edilen örnek projeler (bir apartman bloğu, bir okul ve köy evleri) sadece 11 hafta gibi rekor bir sürede tamamlanarak bu sistemin afet bölgelerinde ne kadar hızlı devreye alınabildiğini gözler önüne sermiştir.

Teknik üstünlükler ve sürdürülebilirlik

MCFR (Mineral Kompozit Elyaf Takviyeli) malzemeden üretilen bloklar, sadece depreme değil, aynı zamanda suya, neme, küfe, termitlere ve şiddetli rüzgarlara (Kategori 5 kasırga kuvveti dahil) karşı da tam dayanıklılık sağlıyor.

Başlıca avantajlar şunlardır:

- Dayanıklılık: Beton Tugla ya göre 23 kat daha güçlü ve 1/6 oranında daha hafif yapı.

- Çevresel Faktörler: Su geçirmez, paslanmaz, çürümez ve yangına dayanıklı.

- Sürdürülebilirlik: Üretimde geri dönüştürülmüş cam elyafları ve plastikler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimsenmiştir.

- Yalıtım: Üstün ısı ve ses yalıtım özellikleri sunar.

Renco Türkiye'nin Manisa'daki üretim tesisi de yıllık 5 bin konut kapasitesiyle kentsel dönüşüm hamlesine güçlü bir destek vermeye hazır durumda.