Renesas, ABD'li Altium'u 5,9 milyar dolara satın alıyor

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarını hızlandırdı.

Japon Renesas Electronics Corp. yaptığı açıklama ile ABD'li yazılım firması Altium’u 880 milyar yene (5,9 milyar doları) satın alacağını duyurdu.

Buna göre Renesas, tedavüldeki tüm hisselerini bu yılın ikinci yarısında satın alacağı yazılım firmasını tek mülkiyetli yüzde 100 iştiraki haline getirecek.

Satın alma sürecinin finanse edilmesinde hem yeni bir kredi anlaşmasından yararlanılacak hem de firmanın öz nakit rezervlerinden istifade edilecek.

Kaliforniya merkezli Altium Ltd. Haziran 2023 bitişli son bir yılda 263,3 milyon dolarlık satış gelirlerinden 66,3 milyon dolar net kar elde etmişti.