RePG Enerji, havadan enerji üretecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

RePG Enerji, konut ve endüstriyel uygulamalar için daha önce hiç kullanılmamış bir teknikle sağladığı elektrik üretimi ile enerji sektöründe dikkatleri üzerine çekti. ULUTEK Teknopark’ın sunduğu avantajları değerlendiren firma, yeni yatırımlara odaklandı. Üniversite yıllarından itibaren yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten RePG Enerji Kurucusu Hasan Ayartürk, “RePG, havanın içindeki bağıl nem ve ısı değişiminden faydalanarak elektriğe dayalı güç üretiyor. Bu projenin amacı, havadan enerji geri kazanımı sağlayarak konutlardaki elektrik kullanımını ortadan kaldırmak. Böylece enerjiden tasarruf sağlanacak ve elektrik maliyetleri düşecektir. Aynı zamanda gece ve gündüz farkından faydalanarak havadaki nem ve ısı değişimini kullanarak içme suyu üreten bir ürünümüz de ticarileşmiştir. Bu ürün, herhangi bir su bağlantısı olmadan düşük elektrik tüketimi ile çalışabilmektedir. Bu sayede harici bir su kaynağı gerekmeksizin sürekli su üretimi gerçekleşmektedir. Asıl ticari faaliyette bulunduğumuz teknoloji ise enerji kaynağı olarak farklı ısıları kullanarak elektrik enerjisi üreten, ısıtma ve soğutma yapabilen makinalardır” ifadelerini kullandı.

“Fikri mülkiyet haklarına önem veriyoruz”

Ar-Ge çalışmaları kapsamında ürün geliştirmeyi desteklemekte ve fikri mülkiyet haklarına oldukça önem verdiklerini belirten Ayartürk, “Nürmberg’de yapılan 2022 IENA Uluslararası Ticaret Fuarı’nda ana teknolojimizin konusunu kapsayan Ozmoz ile Elektrik Üretim Sistemi konulu ulusal tescilli patentimiz IENA’nın Endüstri klasmanında Altın Madalya aldı. 2023 yılında 8. Uluslararası İstanbul Buluş Fuarı’nda ana teknolojimizin konusunu kapsayan Havadaki Nemi Kullanarak Elektrik Üretimi Yapan Sistem uluslararası tescilli patentimiz ile bir Altın Madalya daha aldık. Patent Effect’in yayınlamış olduğu Türkiye’nin 2022 Yılı Patent Raporu’na göre Yatırım Alan Patentli Girişimler arasında 1.sırada, En Fazla Patent Başvurusu Olan Patentli Girişimler arasında 2. sırada yer aldık. Aynı zamanda RePG’nin teknolojisini içeren patentlerinin yer aldığı, geçtiğimiz günlerde açıklanan 193 ülkenin üyesi olduğu WIPO Küresel Ödülleri kapsamında finale kalan 25 finalist arasındayız.” dedi.