RePie, TGS Dış Ticaret’in yüzde 42,24’ünü satın aldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulan pay devir sözleşmesine göre, satın alım sonrasında oluşan ortaklık yapısında RePie Portföy ve RePie GSYO toplamda yüzde 30,6 ile büyük ortak olurken, Tera GSYO’nun payı yüzde 6,7 ve Bulls GSYO‘nun ise yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’da TGSAS koduyla işlem gören şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 57,7 seviyesinde.

Dış ticaretin geleceğine yatırım

Satın almayı değerlendiren RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ancak biz bu karmaşık denklemde fırsatları görebilme refleksine sahibiz. Bu yıl güçlü bir adım atarak RePie Yatırım Holding’i hayata geçirdik. TGS gibi ihracatın finansal omurgasını taşıyan bir şirketin RePie ekosistemine katılması, operasyonel olmanın ötesinde, stratejik bir eşleşmeyi de temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

“Dış ticaretin hızlanması ve ihracatçının güçlenmesi, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynuyor” açıklamasını yapan Çamlıbel, “TGS’nin köklü tecrübesi, hizmet kalitesi ve finansal disiplini, RePie Yatırım Holding’in büyüme vizyonuna önemli katkılar sağlayacak. Müşteri profilinde başta hazır giyim, deri ürünleri ve otomotiv sektörlerinden firmaları barındıran TGS’nin katma değer sunan hizmet ve ürün skalasını geliştirerek müşteri sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

TGS’nin kurucu ortağı Ali Tanrıverdi ise, “26 sene önce kurduğum ve sektör lideri olan TGS’nin kurumsal yolculuğuna yeni bir kilometre taşı ekleyerek büyümesine şahitlik edeceğim için kendim ve ailem adına çok memnunum. Bu yeni yolculukta, TGS’ye baş danışman olarak katkı verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eminim ki, yeni ortaklık yapısında güçlenmiş sermayesiyle beraber çok daha büyük başarılara imza atacağız ve ülkemizin ihracat potansiyelini daha da yukarılara çıkaracağız” açıklamasını yaptı.