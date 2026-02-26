RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, “İlk yılımızda kurumsal yazılım çözümleri alanında faaliyet gösteren Link Bilgisayar'dan başarılı bir çıkış gerçekleştirdik. SPK onayına müteakip halka arzımızla birlikte bu şeffaf ve sürdürülebilir büyüme modelimizi yatırımcılarımızın ortaklığına açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük kısmını doğrudan enerji, maden ve gayrimenkul sektörlerine kanalize edeceğiz. Bununla birlikte, hâlihazırda odağımızda bulunan finans ve teknoloji alanlarında da Türkiye'nin teknolojik ve finansal dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

1 yılda 25 milyon dolar temettü

Şirket açıklamasına göre, holding iştiraki RePie Portföy, yönetilen toplam varlık büyüklüğünü dolar bazında yıllık yüzde 20 artışla 3 milyar dolara yükseltti. Şirket, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) büyüklüğünü 1.5 milyar dolara, Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) büyüklüğünü ise 782 milyon dolara taşıdı. Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının (MKYF) toplam büyüklüğü yarım milyar dolara yaklaşan şirket, 2026 sonunda bu alanda 1.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. RePie Portföy, özel varlık yönetimi (DPM) alanında ise varlık büyüklüğünü 320 milyon dolara çıkararak 3 katın üzerinde bir artış kaydetti.

Çamlıbel, "Yatırımcılarımıza 2025 yılında 25 milyon dolara ulaşan temettü ödemesi yaparak reel değer oluşturma gücümüzü kanıtladık. Bu yıl Borsa İstanbul'da ilk gongu çalan şirketimiz ARF Bio örneğinde görüldüğü üzere, GSYF modelimizle bir girişimi satın alıp büyüterek halka arza taşıma sürecimiz, modelimizin başarısını en berrak biçimde ispat etti. 2026 sonu itibarıyla RePie Portföy'de toplam yönetilen varlık büyüklüğünü 4.5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Holdingin iştirakleri arasında yer alan RePie GSYO, 2025 yılında RePie Portföy'ün fonlarıyla birlikte, TGS Dış Ticaret'in (TGS) yüzde 30,6'sını satın aldı. Kaldıraç etkisi oluşturan sektörlere yatırım yapmaya odaklandıklarının altını çizen Çamlıbel, "TGS, dış ticaretin hızlanması ve ihracatçının güçlenmesi için ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynarken, ihracatın finansal omurgasını taşıyan bir şirketin ekosistemimizde yer alması stratejik bir eşleşmeyi de temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Fonmap 25 milyon değerlemeye ulaştı

Açıklamada iştirakleri Fonmap’ın, 2025 yılında gelir bazında yüzde 297 oranında büyüyerek 20 bin yatırımcıya ulaştığı ve başta Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF olmak üzere kurumsal yatırımcılardan aldığı 3 milyon dolar yatırımla 25 milyon dolar değerlemeye ulaştığı kaydedildi.

Holding bünyesindeki Doğan Burda’nın, Big Media & Technology unvanıyla teknoloji odaklı yeni bir safhaya geçtiği belirtilen açıklamada Çamlıbel "Big Media & Technology çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bu değişim, basılı dergi yayıncılığını teknoloji merkezli yeni bir safhaya taşıyan kapsamlı bir dönüşüm projesidir. BMag platformuyla dijital içerik ekonomisini inşa ederken, abonelik modelleri ve yapay zeka destekli altyapımızla sürdürülebilir bir medya ekosistemi kuruyoruz" dedi.