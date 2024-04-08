Restoranlar verimliliği ‘Rezervem’ ile artırıyor

Kişiselleştirilebilen hizmet yaklaşımı ve sunduğu kalıcı çözümlerle işletmelerin daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan Rezervem, geleneksel yöntemlerin aksine restoran rezervasyonlarının yönetimini teknoloji ve konforla buluşturuyor.

Güçlü İş Zekası (BI) altyapısı ile tüm rezervasyon sürecindeki verileri okunabilir ve anlamlı hale getiren şirket, restoranların misafirlerine daha kaliteli hizmet sunmasına, data analizi yaparak hizmet kalitesini ve iş performansını artırmasına yardımcı oluyor.

100’e yakın restorana özel bir yazılımla geliştirilmiş teknoloji ile çözüm sunan şirket, restoranların geleceğine profesyonel bir bakış açısıyla yön veriyor. Michelin yıldızlı ve fine dining restoranları sisteme dahil eden Rezervem, rezervasyon taleplerini hiç vakit kaybetmeden kolayca gerçekleştirme fırsatı sunarken; misafirlere sms ve e-posta bildirimleri göndererek, rezervasyon hatırlatmaları yapıyor.

Misafirlerden geri bildirim alınmasına da imkan sunan Rezervem, misafirlerin tüm restoran yolculuğunun detaylıca analiz edilmesini sağlıyor. Restoranların korkulu rüyası no show için finansal araçlar sağlayan şirket, restoranların verimliliğini ciddi oranda artırıyor. Aynı zamanda rezervasyon ve doluluk planlamalarını sistematize ederek restoran gelirlerinin artmasında büyük katkı sunuyor.

Rezervasyonları teknolojiyle buluşturuyor

Türkiye’de pek çok restoranda rezervasyon sürecinin geleneksel yöntemle yürütüldüğünü ve bu nedenle iletişim başta olmak üzere birçok problem yaşandığını belirten Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, “Birçok sektörün geleceğini şekillendiren ve sürdürülebilir kalıcılık sağlamaya büyük ölçüde etki eden en önemli konu güçlü bir data ve bu datanın doğru analiz edilerek satış ve pazarlama alanlarında etkin kullanımı. Yani Big Data’ya erişim ve doğru yönetim. Rezervem olarak yazılım altyapımızla rezervasyon süreci boyunca çok güçlü bir veri analizi ve raporlaması oluşturarak, müşterilerin tüm tüketim alışkanlıklarını takip ediyoruz. İletişim ve pazarlama optimizasyonu sağlayarak, ölçülebilir ve doğru hedef kitleye etkili mesajlarla erişim sağlayarak müthiş maliyet avantajı sunuyoruz.” dedi.

“Misafirlerin daha kaliteli bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyoruz”

Restorana gitmeyi bir yolculuk ve deneyim serüveni olarak gördüklerini ifade eden Topuz “Restoranların misafirlerine sunduğu hizmet, imkanlar ve kurduğu iletişim bu yolculuğun seyrini doğrudan etkiliyor. Misafirin restoran yolculuğunda yaşadığı en büyük problemlerden biri olan iletişim başta olmak üzere geri bildirim, online rezervasyon, raporlama & analitik ve SMS & e-posta bildirimleri gibi birçok alanda teknolojiyi merkeze alan kapsamlı hizmet sağlıyoruz. Kısa sürede ciddi bir büyüme elde ettik ve teknolojik altyapımızla birçok ilke imza attık. Ülkemizde bizim sunduğumuz hizmeti sunabilecek başka bir şirket olmadığı için restoranlardan çok ciddi bir talep alıyoruz. TURK FATIH TUTAK, OD Urla, Vino Locale, Sankai by Nagaya, Sunset Grill&Bar, Oligark ve Neolokal gibi Michelin Yıldızlı ve fine dining restoranların birçoğu bizim altyapımızı kullanıyor. Sürekli geliştirdiğimiz yazılım teknolojilerimizle misafir deneyimini en üst noktalara çıkarmayı ve sistemin sunduğu avantajları tüm dünyayla paylaşmayı hedefliyoruz. Çok büyük bir pazarda güçlü yazılım know how’ı ve yeni yatırımlarla sürekli büyüme potansiyeline sahip bir teknoloji şirketiyiz.” şeklinde konuştu.