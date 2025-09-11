  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Revego, ULUTEK’te faaliyete başladı
Sürdürülebilir çevre teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren Revego Çevresel Çözümler A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projesiyle birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerine başladı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Revego, ULUTEK’te faaliyete başladı
EKONOMİ (BURSA) - Firmadan yapılan açıklamada: “Bu yeni yapılanma, fiziksel bir genişlemenin ötesinde, Revego’nun çevre odaklı inovasyon vizyonunu yansıtan stratejik yolculuğun bir devamı niteliğinde. ULUTEK’in sunduğu üniversite-sanayi iş birliği olanakları, teknoloji odaklı altyapı desteği ve dinamik Ar-Ge ekosistemi sayesinde; Revego, geliştirdiği Depozito İade Otomatları, geri dönüşüm sistemleri ve çevresel doğrulama teknolojileri gibi sürdürülebilirlik temelli projelerine daha güçlü ve sistematik bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Bu önemli adım; REVEGO’nun çevre dostu teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda ülkemizin döngüsel ekonomi vizyonuna da katkı sunma kararlılığını ortaya koyuyor” denildi.

 

