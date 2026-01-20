Revolut, Peru’da bankacılık lisansı için harekete geçti

Revolut yetkilileri, Peru pazarının dijital bankacılık açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, özellikle mobil bankacılığın yaygınlığı ve finansal hizmetlere erişimi sınırlı olan geniş nüfusun dikkat çekici bir fırsat sunduğunu vurguladı. Lisansın alınması hâlinde şirket, ülkede daha kapsamlı finansal ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor.

Latin Amerika’da büyüme stratejisi

Peru hamlesiyle birlikte Revolut’un Latin Amerika’daki faaliyet alanı daha da genişlemiş olacak. Şirket, daha önce Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Arjantin gibi pazarlara yönelik planlarını açıklamıştı. Peru’nun bu zincire eklenmesi, Revolut’un bölgesel büyüme hedeflerini hızlandıran önemli bir adım olarak görülüyor.

Avrupa’nın en yüksek değerlemeye sahip finansal teknoloji şirketleri arasında yer alan Revolut, küresel ölçekte müşteri sayısını artırmayı ve dijital bankacılık alanındaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Latin Amerika yatırımlarının da bu uzun vadeli büyüme planının temel ayaklarından biri olduğu ifade ediliyor.