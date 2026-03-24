Revolut’tan tarihi kar rekoru: İngiltere’den sonra hedefte ABD var

Londra merkezli finansal teknoloji şirketi Revolut, salı günü yayımladığı yıllık raporuyla mali gücünü kanıtladı. Şirketin vergi öncesi karı, bir önceki yıla göre %57 artış göstererek 1,7 milyar sterlin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam gelirlerini %46 artırarak 4,5 milyar sterline yükselten Revolut, bu performansıyla üst üste beşinci kez net karlılık açıklamış oldu.

İngiltere lisansı ile yeni bir dönem başladı

Bu rekor kar rakamları, Revolut için sadece finansal bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Mart ayının başında İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) tam bankacılık lisansını alan şirket, böylece mevduat toplama ve kredi verme gibi geleneksel bankacılık faaliyetlerini tam yetkiyle yürütme imkanına kavuştu. Lisansın ardından gelen bu güçlü mali tablo, şirketin 13 milyon İngiliz müşterisi için mevduat koruması ve yeni kredi ürünleri sunma hazırlıklarını da hızlandırdı.

ABD pazarı için bankacılık başvurusu yapıldı

İngiltere’deki yasal engelleri aşan Revolut, şimdi gözünü okyanus ötesine dikmiş durumda. Şirket, mart ayı içinde ABD’de ulusal banka statüsü (National Bank Charter) kazanmak için resmi başvurusunu gerçekleştirdi. 68 milyondan fazla perakende müşteriye ulaşan fintech devi, nisan ayından itibaren ABD pazarındaki faaliyetlerini sadece bir ödeme uygulaması olmanın ötesine taşıyarak tam teşekküllü bir dijital bankaya dönüştürmeyi hedefliyor.

100 milyon müşteri hedefi ve halka arz sinyalleri

Şirket yönetimi, 2025 yılını tarihinin en önemli kilometre taşı olarak nitelendirirken; 2027 yılı ortasına kadar dünya çapında 100 milyon müşteriye ulaşma hedefini koruyor. Mevcut büyüme ivmesi, şirketin 75 milyar dolarlık piyasa değerini perçinlerken, nisan ayı sonrasındaki süreçte muhtemel bir halka arz (IPO) senaryosu da en güçlü seçenek olarak masada durmaya devam ediyor.