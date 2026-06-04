Rexona, Dünya Kupası yolculuğunda Hakan Çalhanoğlu ile sahada

Bu yıl FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Hakan Çalhanoğlu’nun yer aldığı reklam filminde, futbolun kaderi değiştirebilecek anlarından biri ekranlara taşınıyor.

Tribünlerde nefeslerin tutulduğu kritik bir anda topun başına geçen Çalhanoğlu’nun performansı, maçın sonucundan bağımsız olarak futbolun yarattığı ortak heyecana ve duygulara odaklanıyor.

Bir tarafta umut, diğer tarafta endişe; bir yanda sevinç, diğer yanda hayal kırıklığı yaşanırken Rexona, kampanya boyunca her ne olursa olsun #SeniAslaYarıYoldaBırakmaz mesajını öne çıkarıyor. Çalhanoğlu’nun sahadaki özgüveni ve kararlılığı, markanın kesintisiz koruma vaadiyle buluşuyor.

FIFA Dünya Kupası heyecanını saha dışına da taşıyan Rexona, turnuvaya özel olarak hazırladığı sınırlı sayıda üretilen tasarımlarını da bu dönemde tüketicilerin beğenisine sunuyor. Özel seri ürünler, Dünya Kupası ruhunu günlük yaşama taşımayı hedefliyor.

Reklam filmini izlemek için bu adres ziyaret edilebilir.