Rexona Hakan Çalhanoğlu’nun yanında, yeni reklam filmi yayında!

Hayatın her anında hareketin destekçisi olan Rexona, vücut ısısıyla aktifleşerek ter kokusu ve ıslaklığı devre dışı bırakan üstün koruma teknolojisiyle deodorant kategorisinde bir kez daha oyuna giriyor. Hakan Çalhanoğlu’nu ikinci kez Rexona ile buluşturan yeni reklam filminde yıldız oyuncu; futbol sahasında, havalimanında, dans pistinde kısacası hareketin olduğu her yerde, markanın vücut ısısıyla aktifleşen yeni koruma teknolojisi sayesinde 72 saat süren kesintisiz bir performans sergiliyor.

Vücut ısısıyla aktifleşen Rexona, Her hareketinde yanında!

İnovasyon yatırımları ve üstün koruma sağlayan patentli teknolojileriyle deodorant kategorisinde her zaman öncü rol oynayan Rexona’nın vücut ısısıyla aktifleşen aerosol, roll on ve stick serisi, 72 saat kesintisiz koruma sağlayarak günlük hayatın her anında özgüven vadediyor.

Bazen keyifli bazen telaşlı anlarla sadece spora değil; günlük hayatın içindeki performansa da vurgu yapan Rexona’nın yeni reklam filminde; sahalardaki performansıyla hafızalara kazınan Hakan Çalhanoğlu, maçın son anlarında attığı serbest vuruşla heyecan yaşatıyor. İşte tam bu anlarda ünlü oyuncunun vücut ısısı artıyor, terlemenin başlamasıyla üstün Rexona koruması aktifleşiyor ve 72 saat boyunca da kesintisiz devam ediyor. Havalimanında uçağa yetişmeye çalıştığı tempolu anlar ve dans pistinde sergilediği enerjik ve özgüven dolu performans, yıldız futbolcunun farklı yönlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Vücut ısısının arttığı anlarda Hakan Çalhanoğlu’nun yenilenmiş versiyonu, 3D modelleme ile Rexona tikinden oluşan termal bir portaldan çıkıyor; böylece kendisinin en iyi hâline dönüşerek hayat koşuşturmasına özgüvenle devam ediyor. Termal kameralarla Hakan Çalhanoğlu’nun ısındığı anlar çarpıcı bir görsellikle yansıtılırken, özel çekim teknikleri sayesinde serin portaldan adım adım çıkışı ve önceki haliyle bütünleştiği sahneler etkileyici bir kurgu ile seyircinin beğenisine sunuluyor.

Ünlü futbolcudan eğlenceli dans performansı

Reklam filminde kullanılan ve gerçek bir havalimanını andıran özel dekorlar, özenle işlenmiş detaylar, filme etkileyici bir atmosfer katıyor. Bu güçlü görsel dünyanın içinde enerjisi yüksek ve reklam filmine özel olarak çalışılan dans koreografisiyle Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıyor, profesyonel dansçıların eşlik etmesiyle tempo zirveye taşınıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun geçtiğimiz yıl gündem yaratan şampiyonluk dansının ardından Rexona, Hakan Çalhanoğlu’nun performans gerektiren dans yeteneğini de vücut ısısıyla aktifleşen koruma teknolojisi eşliğinde reklam filmine taşıyor.

Hakan Çalhanoğlu yeni reklam filmi hakkında şunları söyledi: “Rexona ile ikinci kez kamera karşısına geçmek çok keyifliydi. Reklam dünyasında farklı teknikler ve özel çekimler deneyen bir marka, o nedenle her defasında farklı bir deneyim yaşıyorum. Gerçekten ter döktüğümüz bir çekim oldu ama enerjimiz hep yüksekti, ne de olsa vücut ısısıyla aktifleşen Rexona, her anımda tere karşı üstün bir koruma sağlıyor. Sahalara ilaveten bir de kampanya özelinde çalıştığımız bir dans koreografisi ile yer almam da ayrıca keyifliydi. Amacımız aslında tam da bunu göstermek, hayatın her anında performansıma güç katan bir yol arkadaşım, Rexona var.”