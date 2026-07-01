Reysaş Taşımacılık'tan 6,93 milyon dolarlık HES yatırımı
Reysaş Taşımacılık, Trabzon'daki Çağlayan HES Enerji Üretim'in tamamını 6,93 milyon dolara satın aldığını açıkladı.
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Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS), enerji alanındaki yatırımlarını güçlendirecek yeni bir satın alma gerçekleştirdi.
Şirket, Trabzon'da faaliyet gösteren 6,2 MW kurulu güce sahip Çağlayan HES Enerji Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 hissesini 6 milyon 930 bin dolar bedelle satın aldığını duyurdu.