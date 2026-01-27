Rheinmetall ve OHB, Alman Silahlı Kuvvetleri için uydu projesini masaya yatırdı

Almanya merkezli savunma ve teknoloji grubu Rheinmetall ile uydu sistemleri alanında faaliyet gösteren OHB, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin gelecekteki uydu ihtiyacına yönelik olası bir proje üzerinde temaslarını sürdürüyor. Taraflar, söz konusu proje kapsamında ortak hareket etme ihtimalini değerlendiriyor.

İhale sürecine yönelik seçenekler değerlendiriliyor

Görüşmeler, Alman ordusunun iletişim ve gözlem kapasitesini artırmaya yönelik uydu tabanlı çözümler üzerinde yoğunlaşıyor. Henüz bağlayıcı bir anlaşma bulunmazken, şirketler olası ihale süreçlerine birlikte katılma seçeneklerini masaya yatırıyor.

Reuters'in haberine göre, Rheinmetall’in savunma teknolojileri alanındaki deneyimi ile OHB’nin uydu ve uzay sistemlerindeki uzmanlığı, bu tür bir projede birbirini tamamlayan bir yapı sunuyor. Alman savunma sanayisinde uydu ve uzay tabanlı altyapılara yönelik ilginin artması, şirketleri stratejik iş birliklerine yönlendiriyor.

Projenin kapsamı, takvimi ve finansal büyüklüğü bu aşamada netlik kazanmış değil. Sürecin ilerleyişi, önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelerle belirlenecek.