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Rheinmetall'den Bundeswehr ile 1,8 milyar euroluk anlaşma

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) dijitalleşmesi kapsamında 1,88 milyar euroluk iletişim ağı sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Rheinmetall'den Bundeswehr ile 1,8 milyar euroluk anlaşma
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Alman silah üreticisi Rheinmetall'den yapılan açıklamada, Rheinmetall Electronics GmbH'ın Alman ordusundan kapsamlı bir iletişim ağının geliştirilmesi için sipariş aldığı belirtildi.

Platform tabanlı bir iletişim sistemi için imzalanan anlaşmanın süresinin 10 yıl ve değerinin birkaç milyar avro olduğunun aktarıldığı açıklamada, 1,88 milyar avro değerinde ilk siparişin alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu iletişim ağının teslimatı 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleşecek.

Rheinmetall, Aralık 2024'te, savunma şirketi KNDS ile birlikte Alman Silahlı Kuvvetlerinin 10 bin aracını dijital radyo ile donatmakla görevlendirilmişti.

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