Rıdvan Mertöz: Katma değerli üretim olmadan büyüme mümkün değil

Cem Ali ÇİNKILIÇ

Yaklaşık yarım asırlık sanayi geçmişiyle Avrupa’nın önde gelen kablo rakoru üreticileri arasında yer alan Bimed, küresel talepteki değişim ve yurt içindeki maliyet baskılarıyla yeni bir denge arayışına girdi. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden şirket, Avrupa pazarındaki daralmaya karşı ABD, Kanada ve Avustralya gibi alternatif pazarlara yönelirken, yüksek faiz ortamı ve artan üretim giderleri sanayicinin hareket alanını daraltıyor. Bimed ve Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, mevcut ekonomik tabloda sürdürülebilir büyümenin anahtarının ihracat, verimlilik ve katma değerli üretim olduğunu vurguladı. Bimed ve Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sanayinin son üç yılda karşı karşıya kaldığı zorlukları, Bimed’in üretim gücünü, ihracat stratejisini ve 2026 ajandasını ekonomim.com’a değerlendirdi.

50 yıllık sanayi mirası

Bimed’in temellerinin yaklaşık 50 yıl önce atıldığını aktaran Rıdvan Mertöz, şirketin ilk yıllarında medikal ürünler ürettiğini, 1989 yılında ise elektrik sektörüne girerek kablo rakoru üretimine başladığını belirtti. “Bugün Hadımköy’deki yeni fabrikamızda kablo rakoru üretimini tek çatı altında topladık. Beylikdüzü OSB’deki eski fabrikamızda ise medikal üretim devam ediyor” diyen Mertöz, Bimed’in Romanya’da da daha küçük ölçekli bir üretim tesisine sahip olduğunu kaydetti. Hadımköy’deki yeni fabrikada 450 çalışan ve 60 meslek lisesi stajyerinin görev yaptığını belirten Mertöz, Beylikdüzü’ndeki medikal fabrikada ise yaklaşık 50 kişilik bir istihdam bulunduğunu belirtti.

Avrupa’nın en büyük kablo rakoru üreticilerinden biri

Bimed’in üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Mertöz, şirketin bugün Avrupa’nın en büyük kablo rakoru üreticilerinden biri olduğunu söyledi. Üretimde dünyanın en ileri teknolojilerinin kullanıldığını vurgulayan Mertöz, metal işleme bölümünde CNC makinelerle pirinç, paslanmaz çelik ve özel alaşımların işlendiğini, plastik bölümünde ise yüksek hacimli seri üretim yapıldığını belirtti. Geçen yıl 200 milyon adedin üzerinde plastik rakor, yaklaşık 50 milyon adet metal rakor ürettiklerinin bilgisini paylaşan Mertöz, imed’in plastik, metal ve çelik rakorlarda geniş bir ürün gamına sahip olduğunu ifade etti.

Akredite laboratuvar ve güçlü AR-GE altyapısı

Yeni fabrikanın yalnızca kapasite artışı değil, teknolojik dönüşüm açısından da kritik bir adım olduğuna dikkat çeken Mertöz, ERP sistemlerinden üretim izlenebilirliğine kadar tüm süreçlerin yenilendiğini söyledi. Bimed’i rakiplerinden ayıran en önemli unsurun AR-GE merkezi ve akredite laboratuvar olduğunu vurgulayan Mertöz, “Ürünlerimiz dünya standartlarında test ediliyor ve bu testler global pazarlarda kabul görüyor” dedi. Şirket bünyesinde yaklaşık 60 mühendis bulunduğunu belirten Mertöz, bunların yarısının makine mühendisi olduğunu, ayrıca 27 kişilik AR-GE merkezinde 21 mühendisin görev yaptığını ifade etti.

Medikalde inhaler cihaz ve özel şırınga üretimi

Bimed’in medikal tarafındaki üretimine de değinen Mertöz, astım, KOAH ve tüberküloz gibi göğüs hastalıklarında kullanılan inhaler cihazlar ve özel şırıngalar ürettiklerini söyledi. “Medikalde en büyük imalatımız, ilaç firmalarına ürettiğimiz inhaler cihazlardır. Bu ürünler dünya standartlarına uygun, yüksek hassasiyet gerektiren cihazlardır” diyen Mertöz, medikal üretimin ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğunu aktardı.

Üretimin yüzde 80’i ihracata gidiyor

Toplam üretimin yaklaşık yüzde 80’inin ihraç edildiğinin bilgisini paylaşan Mertöz, kablo rakoru üretiminin ihracat ağırlıklı olduğunu, medikal tarafın ise daha çok iç pazara çalıştığını ifade etti. Bimed’in bugün 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını aktaran Mertöz, Avrupa’nın halen ana pazar olduğunu ancak son dönemde Avrupa’da ciddi bir daralma yaşandığını söyledi. Bu nedenle ABD, Kanada ve Avustralya gibi pazarlara daha fazla odaklandıklarını belirtti. ABD’de ciddi bağlantılar kurduklarını, ekonomik koşullara bağlı olarak ofis veya depo yatırımınında gündemlerinde olduğunu aktaran Mertöz, TURQUALITY programına başvurarak küresel pazarlarda daha güçlü bir yapılanma hedeflediklerini ifade etti.

“2024-2025 çok zor geçti, 2026 da kolay olmayacak”

Son üç yılın sanayiciler açısından oldukça yıpratıcı geçtiğini vurgulayan Mertöz, özellikle dövizin baskılanması, yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin sanayi üzerinde ciddi baskı yarattığını söyledi. “2024’ü maalesef parlak kapatamadık, 2023 seviyesinde kaldık. Mertöz, işçilik, enerji ve finansman maliyetlerinin kârlılığı ciddi şekilde erittiğini ifade etti.

Finansmana erişim en büyük sorun

Sanayicinin bugün en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğuna dikkat çeken Mertöz, kredi faizlerinin Türk lirasında yüzde 50 seviyelerine çıktığını, bankaların kredi verme konusunda son derece temkinli davrandığını söyledi.. Rıdvan Mertöz, “Geçmişten gelen güçlü kredibilitemize rağmen biz bile zorlanıyoruz. Özellikle KOBİ’ler ve orta ölçekli sanayiciler için çok zor bir dönemden geçiyoruz” dedi.

2026 ajandası: Temkin, katma değer ve yeni pazarlar

Bimed’in 2026 planlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Mertöz, önümüzdeki dönemde temkinli ama stratejik adımlar atacaklarını belirtti.

“2026 yılında Hadımköy’de kablo rakoru, Beylikdüzü’nde medikal üretime devam edeceğiz. Beta-Pak ile de gıda sektörüne yönelik teknolojik makineler üretmeyi sürdüreceğiz” diyen Mertöz, ana odaklarının katma değerli ürünler olacağını vurguladı.