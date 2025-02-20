Rio Tinto son beş yılın en düşük yıllık kârını açıkladı

İngiltere-Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün bakır ve alüminyum iş kollarındaki büyümeden daha ağır basması nedeniyle son beş yılın en düşük temel kazancını açıkladı.

Demir cevheri fiyatları, Çin'in zor durumdaki emlak sektöründen gelen zayıf talep ve limanlardaki yüksek stoklar nedeniyle geçen yıl geriledi ve bu durum madencinin çelik hammaddesinden elde ettiği kazancı azaltarak bakır ve alüminyum segmentlerindeki büyümeyi dengeledi.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi, bir yıl önceki 11,76 milyar dolara karşılık 2024 yılı için 10,87 milyar dolar temel kazanç bildirdi. Beklenti 11,00 milyar dolardı.

Kârının çoğunu demir cevherinden elde eden ancak giderek bakıra odaklanan Rio Tinto, geçen yılki 2,58 doların altında, hisse başına 2,25 dolar nihai temettü açıkladı.

Hisse başına 4,02 dolar olan tüm yıl temettü ödemesi 2019'dan bu yana en düşük seviyede oldu.