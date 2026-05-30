Rio Tinto’dan dev madencilik hamlesi: Kanada’daki düşük karbonlu tesiste üretim başladı

Milyar dolarlık devasa bütçesiyle dikkat çeken bu stratejik madencilik yatırımı, sanayide fosil yakıt bağımlılığını azaltma stratejisinin en somut halkasını oluşturuyor. Rio Tinto, yüksek teknolojiye sahip eritme potalarını parça parça devreye alarak küresel otomotiv, havacılık ve ambalaj sektörlerinin acil ihtiyaç duyduğu temiz metal arzını güvence altına almayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerji gücüyle temiz üretim

Tesisin üretim hatlarında tamamen bölgedeki nehirlerden elde edilen hidroelektrik enerjisi kullanılıyor. Ağır sanayi kollarından biri olan alüminyum eritme işleminde kömür veya doğal gaz yerine bu temiz kaynağın tercih edilmesi, ton başına düşen karbon salınımını küresel ortalamaların çok altına indiriyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında sektöre yıllık bazda binlerce ton ek birinci sınıf metal sağlanırken, bu hamle küresel iklim hedefleriyle tam bir uyum sergiliyor.

Dev proje sadece çevresel faydalarıyla değil, bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılarla da öne çıkıyor. İnşaat aşamasının ardından tesis bünyesinde oluşturulan yeni kalıcı mühendislik ve işçilik kadroları, yerel istihdam piyasasını canlandırıyor. Ayrıca devlet destekli teşviklerle koruma altına alınan bu sanayi tesisi, küresel pazarlardaki gümrük dalgalanmalarına ve tedarik krizlerine karşı Kuzey Amerika lojistik zincirine güçlü bir kalkan oluşturuyor.