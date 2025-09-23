Rise Her Collective Türkiye Lansmanı Impact Hub’ta gerçekleşti

Etkinlik, İTÜ Arı Teknokent’in iş birliği ve Impact Hub, Tazedirekt, Cro&Cups, Turkish Global Society, Indus Global, Pazarlamakolog ile Skouter Digital gibi partnerlerin desteğiyle hayata geçirildi. Organizasyondaki networking ortamı sayesinde katılımcılar, kurumsal ilişkilerini geliştirme fırsatı buldular. Girişimciler; pazar yerlerinden yöneticiler, kuluçka merkezlerinden mentörler ve start-up ekosisteminde etkin rol oynayan yatırımcılarla bir araya geldiler.

Üç panel, dokuz kadın girişimci

Lansman kapsamında üç farklı panelde dokuz kadın girişimci sahne aldı. Perakende Girişimleri Panelinde, Bilge Can (AnatolianCraft), Çiğdem Kaçar Selimoğlu (K’ai&Vrosi) ve Esen Tunalı Sarı (Silver & Elegant Co.), etik ve sürdürülebilirlik trendlerinin yanı sıra kültürel değerlerin perakende dünyasında nasıl geleceğe taşındığını anlattılar. Etki Odaklı Girişimler Panelinde, Başak Sucuka (Givin), Berçem Dilek Osmanoğulları (Impact Hub İstanbul) ve Yasemin Uluçınar (Devridaim) sosyal fayda yaratan iş modellerini, etki ekonomisinin Türkiye’deki potansiyelini ve topluluk oluşturmanın önemini paylaştılar. Teknoloji Girişimleri Panelinde ise, Buse Örçen (Nanomik Biotechnology), Merve Eraslanoğlu (TVekstra) ve Özgül Dalkılıç (WearTechClub) kadınların teknoloji alanındaki yenilikçi çözümlerini, genç kuşakların dijital alışkanlıklarını ve spor teknolojilerinin çok yönlü kullanım alanlarını tartıştılar.

Mart 2024’te kurulan Rise Her Collective, İngiltere merkezli bir kadın girişimci ağı. Bir yıl gibi kısa bir sürede 650’den fazla üyeye ulaşan topluluk, kadın girişimcilere güvenli ve kapsayıcı bir alan sunuyor. Topluluk, bugüne kadar 30’dan fazla eğitim, mentorluk ve bootcamp programı, accelerator programları ve Birleşik Krallık’ta 5 fiziksel buluşma düzenledi.