RİTA Clinic, longevity alanında uluslararası büyümeye hazırlanıyor

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Bugüne kadar 7 binin üzerinde danışana 20 binden fazla işlem uygulayan RİTA Clinic, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkelerinden gelen uluslararası danışanların payını artırarak İstanbul merkezli bir longevity ve wellness markasını uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor.

Şirketin kuruluş aşamasında yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini kaydeden RİTA Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Safi, bu yatırımın yaklaşık 600 bin dolarlık bölümü teknoloji ve cihaz altyapısına ayrılırken, yatırımın kalan bölümü kliniğin mimarisi, teknik altyapısı, dekorasyonu ve danışan deneyimine yönelik çalışmalarda kullanıldığını kaydetti.

Yatırımı yalnızca cihaz ve fiziksel altyapıdan ibaret görmediklerini belirten Safi, RİTA Clinic’in büyüme stratejisinin merkezinde kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri bulunduğunu, klasik klinik modelindeki tek işlem odaklı yaklaşım yerine danışanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, farklı uzmanlık ve teknolojilerin bir araya getirilmesi ve sonuçların düzenli olarak takip edilmesine dayalı bir model geliştirdiklerini söyledi.

Longevity yaklaşımıyla birlikte ölçüm, veri ve takip süreçlerinin daha fazla ağırlık kazanması planladıklarını vurgulayan Safi, sağlık hizmetinin tek seferlik bir işlem yerine uzun vadeli danışan ilişkisine dönüştürülmesi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin uluslararası merkez olma potansiyeli yüksek

Safi, Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere farklı uluslararası pazarlardan danışan kabul ettiklerini, önümüzdeki dönemde özellikle bu pazarlardaki bilinirliklerini artırarak uluslararası danışanların toplam içerisindeki payını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Safi, Türkiye’nin sağlık turizminde yalnızca fiyat avantajıyla rekabet eden bir ülke olmaktan çıkarak teknoloji, veri, kişiselleştirilmiş sağlık ve nitelikli insan kaynağını bir araya getiren daha yüksek katma değerli bir modele geçmesi gerektiğini belirtti. Safi, İstanbul’un sağlık hizmetlerinin yanı sıra konaklama, gastronomi, kültür ve turizm imkânlarını bir arada sunması Türkiye’nin longevity alanındaki uluslararası konumunu güçlendirebilecek önemli avantajlardan biri olduğunun altını çizdi.

9,8 trilyon dolarlık pazar

Global Wellness Institute verilerine göre dünya wellness ekonomisi 2024 yılında 6,8 trilyon dolara ulaştığını, bu büyüklüğün 2029 yılında yaklaşık 9,8 trilyon dolara ulaşması beklendiğini vurgulayan Safi, “Wellness turizmi ise yaklaşık 894 milyar dolarlık küresel bir pazar oluşturduğu ve önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama yüzde 9’un üzerinde büyümesi bekleniyor. Türkiye de bu pazardan daha fazla pay alabilir. Sağlık turizminde tedavi hizmetlerinin yanında sağlığın korunması, biyolojik verilerin analiz edilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve kişiselleştirilmiş sağlık programları da yeni bir hizmet alanı oluşturmakta” dedi.

3-5 yılda uluslararası marka hedefi

RİTA Clinic, önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde mevcut kliniğindeki longevity hizmetlerini ve teknolojik altyapısını geliştirmeyi, daha kapsamlı ve ölçülebilir programlar oluşturmayı, yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve farklı lokasyonlara yönelik modeller üzerinde çalışmayı planlıyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi ise İstanbul merkezli bir longevity ve wellness markasını uluslararası pazarlara taşımak.