Rivian, yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian, yeni araç serisini piyasaya sürerken maliyetleri düşürme planları kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor.

Şirket sözcüsünün verdiği bilgiye göre, işten çıkarmalar toplam işgücünün yüzde 2'sinden daha azını kapsıyor ve ağırlıklı olarak hizmet ile müşteri operasyonları birimlerinde gerçekleştiriliyor. Rivian'ın geçen yıl sonu itibarıyla 15 bin 200'ün üzerinde çalışanı bulunuyordu.

Karar, şirketin daha uygun fiyatlı elektrikli araç segmentine yönelik geliştirdiği R2 serisi elektrikli SUV modellerinin müşterilere teslimatına başlamasından yaklaşık bir hafta sonra geldi.

Elektrikli araç üreticileri ABD pazarında zayıf seyreden talep ve yeni araç fiyatlarına ilişkin tüketici endişeleriyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Bloomberg'ün aktardığına göre Rivian, sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşmak amacıyla son bir yılda maliyetleri kontrol altına almak için birden fazla kez iş gücünde azaltıma gitmişti. Şirket, Eylül ve Haziran aylarında gerçekleştirdiği daha sınırlı işten çıkarmaların ardından, Ekim ayında R2 serisinin lansmanı öncesinde yapılan yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 600 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.