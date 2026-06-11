Rize’de çay tarımı yeniden şekilleniyor: Migros’tan stratejik adım

Migros, yerel üretimi ve sürdürülebilir tarımı destekleme yaklaşımını, Türkiye çay üretiminin kalbi Rize’de hayata geçirdiği yeni bir iş birliğiyle güçlendiriyor. Türkiye, dünya çay üretiminde ön sıralarda yer alırken; üretimin büyük bölümü Rize’de gerçekleştiriliyor. Bu büyüklük, çayı bir tarım ürünü olmaktan çıkarıp; arz güvenliği, kırsal kalkınma, kalite standardı ve sürdürülebilirlik başlıklarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir değer haline getiriyor. Bu kapsamda Migros; Rize Valiliği koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Rize Ticaret Borsası, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, GürAta ve Zzef iş birliğinde Rize’de çay tarımında kaliteyi yükseltecek, toprağın verimini koruyarak üretimin sürekliliğini sağlayacak kapsamlı bir üretim modelini hayata geçirdi.

Bu iş birliği için Rize’de düzenlenen imza törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan katıldı.

Rize’de çay tarımında üretimden toprağa uzanan bütüncül model

Proje kapsamında Rize’de, ilk etapta üç ana pilot bölgede (sahil, orta ve yüksek kesimlerde) çay tarımı gerçekleştiriliyor. Çalışmada, İyi Tarım Uygulamaları ve rejeneratif tarım teknikleri hedef alınırken; toprağın uzun vadeli verimini korumak amaçlanıyor. Böylece üretim, yalnızca bugünün ihtiyacına göre değil; gelecek yılların üretim kapasitesini güvence altına alacak şekilde planlanıyor. Bu modelle Rize’de yaş çay tarımında; Üretim planlamasından toprak sağlığına, eğitim ve teknik rehberlikten lojistik ve pazara erişime kadar uzanan bütüncül bir değer zinciri oluşturuluyor. Proje ile toprağın doğal yapısı korunuyor, üretimin sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Projenin ilk etap üretiminde 200-250 ton yaş çay üretilirken, bu değer 50 ton kuru çaya tekabül ediyor. 120 üretici 160 dekar arazide üretim gerçekleştirdi. Projenin ilerleyen safhalarında üretim ve üretici sayısı hızla artırılacak. Çay ekstratı değeri (çayın demlenme oranı) yasal mevzuatta minimum yüzde 29 olarak yer alırken bu projede üretilen ürünlerde yüzde 33’e yükseldi. Selülöz (çayın içindeki odunsu madde) mevzuattaki yasal limitin (maksimum yüzde 16,5) yarısına düşürüldü. (Yüzde 8,3) Toplam toz çay miktarının yasal mevzuatta değeri maksimum yüzde 14 iken projede yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Alım güvencesiyle desteklenen üretim, Migros mağazalarında tüketiciyle buluşuyor

Modelin önemli ayaklarından birini de üreticiye sağlanan alım güvencesi ve pazara erişim oluşturuyor. Bu stratejik adımın Rize’de yerel kalkınmaya ve bölgenin ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. Migros’un alım garantisiyle üreticiler, ekonomik öngörülebilirlik kazanırken; yüksek kaliteli ürünlerini farklı pazarlara yönlendirme imkânı da elde ediyor. Migros, coğrafi işaretli bu üretimin mahsullerini Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunan ilk perakendeci olurken, mağazalarında Migros Ekstra markasıyla tüketiciyle buluşturuyor.

“Milli içeceğimiz çayı’mızı koruyan, geliştiren ve geleceğe taşıyan her adımı destekleriz”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Çay tarımında kaliteyi artıran, toprağımızın verimini koruyan ve üreticimizi güçlendiren her çalışma, aynı zamanda bölgemizin kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliği; iyi tarım uygulamaları hedeflenerek toprağın doğal yapısını koruyan, sürdürülebilir üretim anlayışını esas alan, üretimden pazara kadar tüm süreci kapsayan örnek bir model. Üreticimizin eğitimle desteklenmesi, alım güvencesiyle ekonomik sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve çayımızın kalite standardının daha da yükseltilmesi, bizim için son derece kıymetli. Göreve geldiğimiz günden itibaren çay sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek; üreticimizin korunması, kalite odaklı üretimin yaygınlaştırılması, çayımızın marka değerinin güçlendirilmesi ve sektörün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına önemli değerlendirmelerde bulunduk. Yerel üreticilerimizin emeğinin ülke genelindeki pazarlara ulaşması, üretimin sürdürülebilirliği ve üreticimizin geleceğe daha güçlü bakabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yerelden ulusala taşınan bu değer hem üreticimize hem ilimize hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacak. Kamu kurumlarımız, yerel paydaşlarımız ve özel sektörümüzün ortak iradesiyle yürütülen bu çalışma Rize’mizin tarımsal geleceğine önemli katkılar sağlayacak. Milli içeceğimiz olan Rize Çayı’mızı koruyan, geliştiren ve geleceğe taşıyan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“Bu iş birliğinin, rize’nin tarımsal kalkınmasına, ekonomisine ve geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz”

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Çay, kültürümüzün, emeğimizin ve milli kimliğimizin bir parçası. Çayın üretimden tüketime uzanan tüm süreçlerinde sürdürülebilirliği esas alan, toprağı koruyan ve üreticimizi güçlendiren her adımı çok değerli buluyoruz. Bugün hayata geçirilen bu iş birliği; üreticimize alım güvencesi sağlayan, pazara erişimini güçlendiren, kalite standardını yükselten ve toprağın uzun vadeli verimini koruyan çok kıymetli bir adım. Rize’mizin tarımsal kalkınmasına, ekonomisine ve geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Rize Belediyesi olarak bizler de sürdürülebilir tarım ve çevreci üretim anlayışını destekliyor, çay atıklarının ekonomiye kazandırılması kapsamında çay çöpünden mangal kömürü, sirke ve organik gübre üretimi gerçekleştirerek hem çevresel hem ekonomik anlamda önemli katkılar sağlıyoruz. Çünkü biz, çayın sadece üretimini değil; toprağından atığına kadar tüm sürecin doğru yönetilmesini önemsiyoruz” dedi.

“Üreticiden tüketiciye uzanan değer zincirinin her halkasında dönüşüm yaratıyoruz”

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Migros olarak, 72 yıldır Türkiye’nin üreten gücünün destekçisiyiz. Tarımı ve üreticiyi destekleyen, toprağın bereketini artıran, ürün kalitesini sürekli iyileştiren ve sürdürülebilirliği odağına alan bir dönüşüm ekosistemine sahibiz. Rize’de hayata geçirdiğimiz bu bütüncül model; üreticiden tüketiciye uzanan değer zincirinin her halkasında dönüşüm yaratıyor. Bu yaklaşımımız, perakendenin aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde projeler gerçekleştirdik. Amacımız, yerli üretimin artırılması, ithalatın azaltılması, üretim planlaması ve alım garantisi sayesinde kalitenin artması ve arz güvenliğinin sağlanması. Rize çayı ile bu alandaki çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Rize’de çay üreticilerimizi eğitim ve alım güvencesiyle destekliyoruz. Toprağın verimini artırarak coğrafi işaretli çayımızı daha yüksek kaliteli ve daha sürdürülebilir hale getiriyoruz. Coğrafi işaretli bu üretimin mahsullerini satışa sunan ilk perakendeciyiz. Rize Valiliğimizin himayesinde gerçekleşen projemize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu proje üreticimize güven, toprağımıza can, sektörümüze yeni bir soluk katacak”

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, “Çay, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil; Rize’nin kimliği, kültürümüzün baş tacı ve milli bir değer. Yaklaşık bir asırdır bu coğrafyanın insanı geçimini çayla sağlamış, evlatlarını çayla okutmuş, çayla geleceğini kurmuştur. Bugün yüz binlerce insanımızın ekmek kapısı olan çay sektörü, bölgemizin en büyük sosyal ve ekonomik gücü. Ancak İklim krizi, değişen tüketici alışkanlıkları ve küresel sürdürülebilirlik standartları, çay sektöründe de dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Yapısal sorunların çözümü için değişimi topraktan başlatmak gerek. Çünkü toprak ne kadar sağlıklıysa, nihai ürün de o kadar kaliteli olur. Migros ile başlattığımız bu proje üreticimize güven, toprağımıza can, sektörümüze ise yeni bir soluk katacaktır. Projeyi, kooperatiflerimiz ve kadın girişimcilerimizle birlikte geliştireceğiz. Siyah çayda yakaladığımız başarıyı, yeni çay çeşitleriyle ulusal ve uluslararası pazarda daha ileri taşımak istiyoruz. Rize Ticaret Borsası olarak hayata geçirdiğimiz Çay Çarşısı Projesi ile çayımızı turizmle buluşturduk, şehrimize önemli bir cazibe merkezi kazandırdık. Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla da sektöre teknik destek sunuyor, kendi çayını profesyonel şekilde üretebilen uzmanlar yetiştiriyoruz.” dedi.

“Yerel üreticilerimize kurumsal bir yapı kazandırdık”

GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, “GürAta ve Zzef ile verdiğimiz danışmanlık kapsamında, kamu ve özel sektör iş birlikleri ile tarımın gelişmesine katkı sağlayan örnek projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki küçük yerel üreticilerimizi buluyor, birlikler ve kooperatifler altında güçlendirerek kamu kurumları desteği ile perakendecilerle bir araya getiriyoruz. Bu projede de Rize Valiliğimizin himayesinde Rize Belediyesi, Rize Ticaret Borsası ve Migros iş birliğinde yerel üreticilerimize kurumsal bir yapı kazandırmayı başardık. Üretimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.