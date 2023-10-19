Robicon Robotik, iş hacmini artırmayı hedefliyor

Sühem Beyaz - Kocaeli

Endüstriyel robot, otomasyon ve özel makine sektöründe hizmet sunan Robicon Robotik planlı büyümesini sürdürürken, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ülke ekonomisine katma değer sağlayacak mühendislik projeler üretiyor. Globalde Bulgaristan, Romanya ve Cezayir gibi projeleri devam eden ülkelerin iş hacmini almayı ve 2024 yılı itibariyle yurt dışına açılmayı hedefliyor. Ayrıca Robicon Robotik yurtiçi projelerde de esnek, yenilikçi ve kaliteli mühendislik çözümlerimizle yeni projelere imza atıyor.

2017 yılından bu yana Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 600 metrekare kapalı alanda, 8 kişilik personel ekibi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Robicon Robotik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Sönmez, “Tasarım, mekanik, imalat, montaj, elektrik, otomasyon, robot gibi birçok iş yapıyoruz. Amacımız birçok sektör için iş kolaylaştırıcı ve yüksek oranda fayda sağlayan ürünler üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.

2010 yılından bu yana robot ve otomasyon alanında çalıştığını söyleyen Sönmez, “2017 yılında Robicon Robotik ve Mekatronik Sistemler SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ firmasını kurdum. Kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı bir biçimde büyümemiz devam ediyor. Pandemi dönemine rağmen sonrasındaki süreci iyi değerlendirdik” dedi.

İşletmelerin pandemi döneminde personel çalıştıramadığı için robotik sistemlere ciddi bir talep artışı yaşandığını belirten Sönmez, “Firmalar ilk defa robot yatırımı yapmaya karar verdiklerinde, robotik sistemden verim alma, kullanımda zorluk çekme gibi durumlardan dolayı çekimser yaklaştı. Burada doğru entagratör ve doğru mühendislik çözümü ile bir sistem entegrasyonu gerçekleştirildiği zaman robotik yatırım, işletmenin kaliteli ürünler üretmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak verimliği gören firmalar ikinci hatta üçüncü Robot yatırımlarını da talep ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Firmamızın uzmanlık alanı kaynak olduğu için, bu alanda projeler gerçekleştiriyoruz”

Özel makine kısmında kendi tasarımımız olan makineler birçok firmadan talep ediliyor diyen İrfan Sönmez, “Müşterinin ihtiyacına göre ürünü hazırlayıp devreye alıyoruz. Aynı zamanda işin mutfağından geliyoruz ve firmamızın uzmanlık alanı da kaynak olduğu için, bu alanda projeler hayata geçiriyoruz. Özellikle ağır kaynak da oldukça iddialı bir şirketiz. Ekibimizi bu doğrultuda yetiştirmeye ve seçmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle işimizin büyük bir bölümünü kaynak ve ağır kaynak oluşturuyor. Kaynak sistemlerinin dışında ise robotik paletleme, taşıma, kesme, CNC besleme gibi projelerini de hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Robotik makineleri yurtiçi satışı ile sınırlamadan ihracat yapmak birinci hedefimizdir”

2023 yılı proje ve hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Sönmez, “7 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen WINN EURASİA fuarında ekibimiz tarafından tasarımını ve imalatını gerçekleştirdiğimiz Modüler Gantry Robotik Sistemimizi çıkartarak yenilikçi ürünler anlamında neler yapabildiğimizi sergiledik.”

Sönmez, “Şirket olarak şuan ülke ekonomisine katma değer sağlayarak robotların uzayını, erişimizi ve limitlerini arttırmak üzere yardımcı eksen ürünleri olan ‘Slider Pozisyoner ve Gantry’ adını verdiğimiz robotik makineleri kendi bünyemizde tasarlayıp üretimlerini yaparak gerek kendi projelerimizde gerekse dışardan gelen taleplere göre satışını gerçekleştiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz makineleri yurtiçi satışı ile sınırlamadan ihracat yapmak birinci hedefimizdir. Bir diğer hedefimiz ise yılda 8 ila 15 olarak gerçekleştirdiğimiz proje sayılarını ve nitelikli personel sayısını arttırmaktır” dedi.