Robinhood'un kârı beklentileri yakalayamadı, hisseleri sert düştü

Robinhood Markets, ilk çeyrekte zayıf işlem gelirleri ile opsiyon ve kripto işlemlerindeki beklenenden düşük getiri oranlarının etkisiyle kâr beklentilerini karşılayamadı. Şirket hisseleri açıklamanın ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 9,3 geriledi.

Şirketin gelirleri, işlem başına alınan ücretleri ifade eden getiri oranlarının zayıf kalması nedeniyle piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mali İşler Direktörü Shiv Verma, bu durumun Street beklentilerinin kaçırılmasına yol açtığını söyledi.

LSEG verilerine göre Robinhood'un işlem bazlı geliri çeyrekte 623 milyon dolar oldu. Analistlerin beklentisi 728,2 milyon dolar düzeyindeydi.

31 Mart'ta sona eren 3 aylık dönemde şirketin net karı 346 milyon dolar, hisse başına karı ise 38 sent olarak gerçekleşti. Analistler hisse başına 44 sent kar bekliyordu.

Kripto para işlemlerinden elde edilen işlem bazlı gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 134 milyon dolara geriledi.

Şirket yöneticileri buna karşın ikinci çeyreğin nisan ayında güçlü başladığını, özellikle hisse ve opsiyon işlemleri tarafında işlem hacimlerinde belirgin toparlanma görüldüğünü ifade etti.

Robinhood ayrıca hükümet destekli bebek yatırım hesapları olan yeni Trump Accounts ürününün kullanıcı arayüzünü geliştirmek ve desteklemek için ilave 100 milyon dolar yatırım yapmayı beklediğini açıkladı.