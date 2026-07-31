Roblox hisseleri %21'den fazla değer kaybetti

İkinci çeyrek verilerinde ciro artışı kaydetmesine rağmen üçüncü çeyrek rezervasyon tahminleri Wall Street beklentilerini karşılayamayan Roblox, borsada sert düştü. Hisseleri 39,72 dolarla 52 haftalık dip seviyesini gören oyun şirketi, kurumsal analistlerin de tavsiye derecelerini aşağı çekmesiyle finansal baskı altında kaldı.

Algoritma değişiklikleri ve kullanıcı harcamalarında yavaşlama

Şirketin paylaştığı mali tablolarda ikinci çeyrek rezervasyonlarının 1,56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek öngörülen hedeflerin alt sınırında kalması, satış baskısının ana gerekçesi oldu. Şirket yönetimi, özellikle ABD ve Kanada pazarlarındaki genç kullanıcıların platform içi harcama eğilimlerinde dönemsel bir yavaşlama yaşandığını bildirdi. Bununla birlikte, platformun 'Sizin İçin Önerilenler' algoritmasında yapılan yapısal değişikliklerin, kısa vadeli gelir üretimi yerine kullanıcı kalıcılığına odaklanması nedeniyle ciro hatlarında beklenenden daha büyük bir daralmaya yol açtığı ifade edildi.

Gelecek çeyrek tahminleri ve analistlerin not indirimleri

Finansal piyasalarda asıl tedirginlik yaratan unsur ise şirketin üçüncü çeyreğe yönelik açıkladığı zayıf gelir ve rezervasyon projeksiyonları oldu. Wall Street’in 1,86 milyar dolarlık tahmini karşısında sonraki dönem cirosunu 1,41 milyar ila 1,49 milyar dolar bandında öngören şirket, yatırımcıların geleceğe yönelik güvenini zedeledi. Bu durumun ardından birçok uluslararası yatırım bankası, platformun bir ömür döngüsü gerilemesine girmiş olabileceği uyarılarıyla hisse senedine yönelik tavsiye notlarını doğrudan satış pozisyonuna çekti. Ayrıca kurumsal yönetimin mevcut piyasa oynaklığı gerekçesiyle tam yıllık mali hedeflerini geri çekmesi de bilançonun öngörülebilirliğini azaltarak değer kayıplarını derinleştiren son etken oldu.