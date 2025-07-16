Roborock'tan yaz mevsimine özel üç model

Sıcak havaların gelmesi, halıların kalkması ve pencerelerin açılmasıyla birlikte evimizdeki zeminler daha fazla toza maruz kalıyor. Daha fazla toz, daha fazla dış etken ve dolayısıyla daha fazla temizlik demek. Dünyanın öncü akıllı temizlik markası Roborock, yaz mevsimine özel üç güçlü modeliyle fark yaratıyor: Saros 10R, Saros 10 ve ıslak-kuru zeminlerin yeni gözdesi F25 serisi.

F25 serisi: Halılar kalktıysa sahne onun

Yaz mevsiminde halılar kaldırıldığında zeminler daha çok kirlenir, temizlik daha fazla özen ve uğraş gerektirir. İşte bu noktada Roborock F25 serisi, ıslak-kuru (dry & wet) temizliğin ustası olarak devreye giriyor.

Yeni F25 ACE ve F25 RT modelleri, ıslak ve kuru kirleri tek geçişte temizleyerek temizlik sürecini hem hızlandırıyor hem de hijyenik hale getiriyor. TÜV Rheinland tarafından verilen “Derinlemesine Temizlik” sertifikasına ve SGS onaylı 'yüzde 99,99 oranında bakteri temizliği' performansına sahip bu modeller, çocuklu ailelerden evcil hayvan sahiplerine kadar herkesin ihtiyacın karşılayacak özelliklerle geliyor.



20.000 Pa emiş gücü, dakikada 450 fırça dönüşü ve 20N’lik aşağıya basınç kuvveti sayesinde inatçı kirler bile tek geçişte ortadan kalkıyor. Cihazın akıllı DirTect sensörleri, yüzeydeki kir yoğunluğunu analiz ederek temizlik gücünü otomatik olarak ayarlıyor. F25 ACE modeli ayrıca temizlik solüsyonunu ortama göre ayarlayan özel deterjan haznesi ile öne çıkıyor. F25 serisi, evinizi yaz boyunca hijyenik, ferah ve göz alıcı tutmak için mükemmel bir yardımcı.



Saros 10: Akıllı temizlikte bir numara

Roborock’un yüksek performanslı robot süpürge modellerinden Saros 10, güçlü emiş gücü, gelişmiş navigasyon teknolojileri ve akıllı zemin tanıma algoritmalarıyla yaz aylarında maksimum hijyen sunuyor.

Çok katlı yaşam alanları, geniş yüzeyli evler ve evcil hayvanlı haneler için ideal bir tercih olan bu model, 20.000 Pa’lık güçlü emiş gücü, çiftli tüy önleyici sistemi ve otomatik açılıp kapanabilen yan fırçasıyla saç ve tozun fırçaya dolanmasını engelleyerek temizlik performansını zirveye taşıyor.

Cihaza entegre çift döner moplar, ihtiyaç halinde 2.2 cm’ye kadar yukarı kalkarak ıslak yüzeylerin kirletilmesini önlüyor ve hijyenik temizlik sağlıyor. Gelişmiş haritalama, uzun pil ömrü ve farklı zemin türlerine özel temizlik profilleri ile Saros 10, evdeki tüm zeminleri sizin yerinize tertemiz hale getiriyor.

Saros 10R: Ultra ince, ultra akıllı

Yaz aylarında özellikle mobilya altları ve ulaşılması zor olan dar alanlar daha fazla kirleniyor. Roborock’un bugüne kadarki en ince modeli olan Saros 10R, yalnızca 7.98 cm’lik ultra ince gövdesiyle bu alanlara rahatça girerek detaylı temizlik sağlıyor.

Yeni nesil StarSight Otonom Navigasyon 2.0 sistemi ile donatılan Saros 10R, geleneksel LDS sistemlerine göre 21 kat daha yüksek örnekleme kapasitesine sahip. Yapay zekâ destekli RGB kamera ve 3D ToF sensörleri, çorap, oyuncak, kablo gibi 108 farklı nesneyi tanıyabiliyor, böylece temizlik sırasında çarpışmalar ve sıkışmalar tarihe karışıyor. Ayrıca AdaptiLift yükseltilebilir gövde teknolojisi sayesinde cihaz, yüksekliğini otomatik ayarlayarak 3 cm’lik eşikleri ve 4 cm’lik geçişleri bile kolaylıkla aşabiliyor. 22.000 Pa’lık emiş gücü, saç dolanmasına karşı geliştirilmiş fırça sistemi ve uzatılabilir yan fırçasıyla her köşeye ulaşan temizlik sağlıyor.



Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markası. Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.



