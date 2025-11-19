Robosme, Türkiye’nin CRM sahnesinde yükseliyor

  1. Ekonomim
Pandemi öncesinde alınan bir kararla yola çıkan Robokobi Bilişim A.Ş., kısa sürede geliştirdiği Robosme platformuyla Türkiye’nin CRM pazarında öne çıkıyor. Şirketin Kurucu Ortağı Engin Alan, global sistemlere bağımlı olmadan ölçeklenebilir bir CRM altyapısı kurduklarını ve 2026’da 1 milyon dolar lisans geliri hedeflediklerini söylüyor.

Robosme; satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek platformda birleştiriyor. No-code / low-code altyapısı sayesinde kullanıcılar teknik ekibe ihtiyaç duymadan kendi süreçlerini oluşturabiliyor. Şirket bugün, aralarında büyük ölçekli kurumların da bulunduğu 10’dan fazla müşteri ve 3.000 aktif kullanıcıya hizmet veriyor.

Yapay zeka ile CRM’i yeniden tanımlayan yaklaşım

Robosme, klasik CRM yazılımlarından farklı olarak yalnızca bir kayıt sistemi değil, dijital dönüşümün ölçümlenebildiği bir analiz aracı olarak konumlanıyor. Şirketin geliştirdiği CRM Index metodolojisi, işletmelerin CRM süreçlerine ne kadar hazır olduğunu belirliyor ve gelişim planlarını buna göre şekillendiriyor. Engin Alan, bu sistemin işletmelere “teknolojiyi ölçülebilir sonuçlara dönüştürme imkânı” sunduğunu vurguluyor.

Yapay zeka, Robosme’nin ürün stratejisinde kilit rol oynuyor. Şirket; satış tahminleme, müşteri davranışı analizi ve otomatik görev önerileri gibi AI modülleri üzerinde çalışıyor. Böylece CRM, yalnızca bir yönetim aracı olmaktan çıkıp işletmelere karar desteği sunan akıllı bir mekanizma haline geliyor.

2026 hedefi: 1 milyon dolar lisans geliri

Bugüne kadar 300 bin dolar yatırım alan Robokobi, yeni bir yatırım planı yapmadan mevcut kaynaklarla ölçeklenmeye odaklanıyor. Şirketin 2026 hedefi, lisans gelirlerinde 1 milyon dolar barajını aşmak ve uluslararası pazarlarda büyümek. Engin Alan, Robosme’nin önümüzdeki dönemde küresel pazara açılmayı planladığını da belirtiyor.

