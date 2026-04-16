Robosme ve Binovist, CRM Summit ’26’da sektör liderlerini geleceğin müşteri deneyimiyle tanıştırdı

Müşteri ilişkileri yönetimi alanının önemli etkinliklerinden CRM Summit 2026, bu yıl da iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede yenilikçi çözümler, veri odaklı stratejiler ve geleceğin müşteri deneyimi yaklaşımları tartışıldı.

Yeni nesil CRM çözümleri sunan Robosme, etkinlikte öne çıkan markalar arasında yer aldı. Şirket, müşteri deneyimini daha akıllı, hızlı ve etkili hale getiren teknolojik ve veri odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti.

“Veri tek başına yeterli değil”

Gerçekleştirilen zirve kapsamında, yapay zeka ve veri odaklı büyüme stratejileri iki ayrı oturumda ele alındı. “Robosme ile Kurumsal Zekânın Dönüşümü” başlıklı konuşmasında; kurumların dijital hafızasını nasıl inşa edebileceğini ve yapay zekanın operasyonel süreçlerdeki dönüştürücü gücünü aktaran Robosme Kurucusu Engin Alan “Türkiye’de CRM yolculuğu artık 30. yılına giriyor. Başlangıçta daha çok müşteri verisini kayıt altına almak ve operasyonları takip etmek üzerine kurulu olan bu yapı, bugün yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte bambaşka bir noktaya evrildi. Artık mesele sadece veri toplamak değil; o veriden anlam üretmek, içgörü geliştirmek ve bunu aksiyona dönüştürebilmek.

Bugün hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, ister B2B ister farklı bir iş modeli olsun, müşterisini merkeze alan her işletme için CRM bir tercih değil, ihtiyaç. Çünkü CRM, kurumun adeta sinir sistemini saran bir yapı gibi çalışır; farklı noktalardan beslenir, bilgiyi bir araya getirir ve karar alma süreçlerini hızlandırır.

Burada en kritik ayrım ise veri ile bilgi arasındadır. Veri arttıkça şirketler otomatik olarak daha akıllı hale gelmez. Asıl değer, o veriyi okuyabilen, yorumlayabilen ve anlamlandırabilen insan kaynağıyla ortaya çıkar. Kurumsal zeka dediğimiz kavram da tam olarak burada oluşur; farklı bakış açıları, yorum çeşitliliği ve kolektif akıl sayesinde.

Eğer doğru bir stratejiyle ilerlemiyorsanız, topladığınız verinin hiçbir anlamı yoktur. Amaca hizmet etmeyen her veri zamanla bir yük haline gelir. Bu yüzden CRM’i sadece bir teknoloji olarak değil, deneyimle gelişen, kurum kültürüyle bütünleşen ve alışkanlık haline gelen bir dönüşüm alanı olarak görmek gerekiyor” dedi.

“CRM to WIN: Veriyi Kazanca Dönüştüren Başarı Hikayeleri” başlıklı sunumuyla; soyut verilerin nasıl somut finansal başarılara ve sürdürülebilir büyüme modellerine dönüştüğünü gerçek vaka analizleri üzerinden katılımcılarla paylaşan Robosme CGO’su Gözde Akkal “Artık biliyoruz ki CRM yalnızca bir kayıt aracı değil; dijital dönüşümde şirketin yönetim sürecindeki en stratejik oyunculardan biri. CRM, bize zaman kazandırıyor, yönetimi daha kapsamlı hale getiriyor ve operasyonel çeviklik, karmaşıklık yönetimi ile hassasiyet ve uyum sağlıyor.

Operasyonel çeviklik, hacim dalgalanmalarını ve piyasa değişimlerini fırsata dönüştürmemizi sağlıyor. Karmaşıklık ve ölçek yönetimi, çok paydaşlı ve sınır ötesi operasyonları kontrol etmemizi mümkün kılıyor. Hassasiyet ve uyum ise uzun vadeli projelerde ve katı regülasyonlarda sıfır hata ile güven sağlıyor.

Sonuç olarak CRM, veriyi finansal başarıya ve sürdürülebilir büyümeye dönüştüren stratejik bir güç”dedi.

Etkinlikte Robosphere iş ortaklığı tanıtıldı

CRM Summit kapsamında Robosme, yalnızca mevcut çözümlerini değil, aynı zamanda iş ortaklığı vizyonunu güçlendiren Robosphere CRM İş Ortaklığı Programı’nı da katılımcılarla buluşturdu. Etkinlikte tanıtılan Robosphere; dijital dönüşüm, ERP, teknoloji ve yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren profesyoneller için yeni nesil bir iş birliği modeli sundu.

Günümüzde işletmeler; verilerini tek merkezden yönetebilecekleri, süreçlerini hızla otomatize edebilecekleri ve bütçelerine uygun şekilde kolayca dijitalleşebilecekleri çözümler arıyor. Robosme de bu ihtiyaçlara yanıt veren güçlü CRM altyapısını, iş ortaklarının uzmanlığıyla birleştirerek Robosphere çatısı altında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistemin temelini ise, 12 yılı aşkın süredir CRM alanında danışmanlık yapan Robosme’nin iş ortağı Binovist oluşturuyor.