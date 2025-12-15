Robot süpürge devi iflas başvurusunda bulundu

Robot süpürge pazarına 2000’li yılların başında Roomba ile yön veren iRobot Corp., mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. ABD merkezli şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kontrolün ana tedarikçisi olan Çinli ortaklara devredilmesini içeren bir planı mahkemeye sundu.

Mevcut hisseler iflas planıyla silinecek

Bloomberg’in bugün yayımladığı habere göre, merkezi Massachusetts’te bulunan ve hisseleri borsada işlem görmeye devam eden iRobot’un, Çinli Shenzhen PICEA Robotics Co. ile bu şirkete bağlı bir iştirak tarafından devralınması öngörülüyor. Planın, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini sağlarken borç yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 1990 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot’un adi hisseleri, Delaware’de dün sunulan Bölüm 11 kapsamındaki iflas planı doğrultusunda tamamen silinecek.

iRobot bu ay başında iflas riski konusunda uyarı yaptı

Roomba ile robot süpürge pazarının öncülerinden olan iRobot, Covid-19 sonrası dönemde kârlılığını kaybetmeye başladı. Tedarik zinciri sorunları ve daha ucuz rakiplerin piyasaya girmesi şirketin mali yapısını zayıflatırken, iRobot bu ay başında iflas riski konusunda uyarı yaptı.

Şirketin 2022’de Amazon’a satışı gündeme gelmiş ancak anlaşma, AB rekabet otoriteleriyle yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Bu süreçte iRobot, başarısız anlaşma nedeniyle 90 milyon doların üzerinde tazminat aldı; söz konusu kaynağın önemli bir bölümü danışmanlık giderlerine ve Carlyle Group’tan alınan 200 milyon dolarlık kredinin kısmi geri ödemesine harcandı.

Borçlar devralındı, faaliyetler sürecek

Geçtiğimiz ay, Shenzhen PICEA’nın iştiraki Santrum Hong Kong Co., ABD’li yatırım şirketinden 191 milyon dolarlık anapara ve faiz dahil olmak üzere şirketin tüm borcunu devraldı. PICEA’nın, o tarihten bu yana iRobot ile yeni sermaye sağlanması ve mevcut borcun yapılandırılması konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, iflas planının iRobot’un faaliyetlerine devam eden bir şirket olarak yoluna devam etmesine olanak tanıyacağı, çalışanlara yönelik yükümlülüklerin sürdürüleceği ve mahkeme gözetimindeki süreç boyunca tedarikçilere ve diğer alacaklılara olan borçların zamanında ve eksiksiz ödeneceği ifade edildi. İflas başvurusunda iRobot, varlık ve yükümlülüklerinin 100 milyon ila 500 milyon dolar aralığında olduğunu bildirdi.