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Robotlar da artık kiralanabiliyor

Türkiye'nin lider ürün kiralama platformu Kiralabunu, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği sayesinde işletmeler, ATP’nin ileri teknoloji robotlarına Kiralabunu’nun sunduğu esnek kiralama çözümleriyle erişebilecek.

Haber Merkezi
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Robotlar da artık kiralanabiliyor
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Kiralabunu, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP ile bir iş birliğine imza attı.

İşletmeler için robot teknolojilerinde yeni dönem

Temizlikten lojistiğe, perakendeden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede akıllı robot çözümleri sunan ATP, işletmelerin hem maliyetlerini düşürmesine hem de operasyonel verimliliklerini artırmasına katkıda bulunuyor. Kiralabunu ile yapılan bu iş birliği sayesinde, işletmeler artık bu ileri teknoloji yatırımlarını ilk yatırım maliyeti yapmadan ve vergi avantajı sağlayarak kolayca hayata geçirebilecek.Robotlar da artık kiralanabiliyor - Resim : 1

Finansal erişimi artıran model

Kiralabunu’nun sunduğu kiralama ve finansman çözümleri, işletmelerin büyük yatırım yükleri altına girmeden, robot teknolojilerine hızlıca erişmesini ve operasyonlarında fark yaratmasını sağlıyor. Özellikle hızlı büyüyen sektörlerde, robot teknolojilerinin Kiralabunu’nun finansal çözümleri ile birleşmesi, rekabet avantajını güçlendiriyor.

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