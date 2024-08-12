Robsys Robotic Systems ABD pazarına açıldı

15 yılı aşkın süredir Güneş Enerjisi Santrali temizlik robotu alanında faaliyet gösteren Robsys Robotic Systems, GES santrallerinde enerji verimliğini arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için profesyonel çözümler üretmeye devam ediyor. Güneş enerji santrallerinde meydana gelen kirlilik nedeniyle yaşanan enerji kayıplarını önlemek için geliştirdiği temizlik robotlarını 4 kıtada 13 ülkeye ihraç eden Robsys Robotic Systems, geçtiğimiz günlerde ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştirdi.

“2025 hedefimiz, 20 sayıda ülkeye ihracat yapmak”

Dünyada güneş panelinin olduğu her ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini dile getiren Robsys Robotic Systems Genel Müdürü Turgut Çağatay, "Halihazırda ihracatta 13 ülkeye ulaştık. Başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık ve markamız şu anda 80 ülkede tescil edilmiş durumda. Avrupa'da; Almanya, Fransa ve İspanya'ya ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD’ye ilk ihracatımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 hedefimiz ise 20 ülkeye ihracat yapmak. Özellikle mevcut pazarlarda derinleşmeyi, 2025 yılında Latin Amerika, MENA bölgelerine ulaşmayı ve orada kalıcı olmayı önceliklendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Enerji kayıplarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”

Turgut Çağatay, “Yerel üretim robotlarımız ile yurt içi ve yurt dışında toplam kurulu gücü 55 Gigawatt’ı bulan güneş enerji santrallerine yönelik temizlik çözümleri sunuyoruz. İnceleme yaptığımız birçok projede, temizlenmeyen panellerde yüzde 35’lere kadar varan enerji kayıpları tespit ediyoruz. Ürettiğimiz temizlik robotlarının teknolojisini sürekli geliştirerek, tüm dünyada GES projelerindeki enerji kayıplarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.