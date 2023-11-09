Roca Grup, Alman Alape’yi satın aldı

Banyolar için armatür, lavabo, klozet ve duş sistemleri gibi çözümler geliştiren Roca Grup, yeni yatırımlar, satın almalar ve yenilikçi ürün gruplarıyla büyümesini sürdürüyor. Roca Grup, son olarak Goslar/Hahndorf merkezli ve 125 yıllık geçmiş bulunan Alman Alape GmbH şirketini satın aldı.

Sırlı çelikten üst segment banyo ürünleri üreten Alape’yi bünyesine katan Roca Grup, bu malzeme ile sahip olduğu özel malzeme teknolojisini birleştirerek portföyünü genişletmeyi planlıyor. Satın almayla birlikte Roca Grup; Almanya, İsviçre, Avusturya ve Benelüks bölgelerinde de konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

“Banyo sektöründe geleceğin standartlarını belirleyeceğiz”

Bu satın almanın her iki marka için de çok önemli olduğunu belirten Roca Grup CEO'su Albert Magrans, “Alape gibi köklü tarihe sahip olan bir markanın benzersiz malzeme uzmanlığını ve Almanya'nın kalbindeki tarihi fabrikasını Roca Grup bünyesine katmaktan gurur duyuyoruz. Alape'nin üst segment banyo ürünlerindeki uzmanlığı, özel malzeme teknolojimizle birleşerek müşterilerimize daha geniş ve yenilikçi bir ürün portföyü sunmamızı sağlayacak. Almanya'daki Hahndorf'taki fabrikanın hizmete devam etmesi, sadece ürün portföyümüzü genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda istihdamın sürdürülebilirliğine de önemli bir katkı sağlayacak. Bu sayede Alape ile banyo sektöründe geleceğin standartlarını belirleyeceğimize ve global pazarda daha da büyüyeceğimize inanıyorum.” diye konuştu.